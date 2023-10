Formation en Couture pour la Réinsertion des Femmes Détenues à Antanimora

Dans le cadre du Projet Mikolo Aina du Programme Fanarenana, 28 femmes détenues à Antanimora ont récemment terminé leur formation en couture et fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. Cette initiative vise à les doter de compétences professionnelles, à accroître leur activité en prison, et à offrir des opportunités de réinsertion professionnelle durable pour ces femmes détenues. L’objectif principal est de contribuer à une meilleure réinsertion sociale en leur offrant des qualifications et des certifications professionnelles.