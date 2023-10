FOOTBALL – MONDIAL 2026 – Rôrô relève un nouveau défi avec les Barea

Le sélectionneur par intérim Romuald Felix Rakotondrabe poursuivra son aventure à la tête de l’équipe nationale A, en vue des prochains matches des éliminatoires à la coupe du monde.

Rêve réalisé. Après le test concluant au Maroc, le nouveau président de la Fédération malgache de football a réitéré ce qu’il a déjà annoncé juste après l’élection du samedi 14 octobre au Novotel et il l’a encore confirmée hier devant la presse. «Le coach a fait preuve de performance. Il vient, avec les Barea, de remporter une victoire face au Bénin au Maroc (…) Il sera assisté par un ou des techniciens étrangers expérimentés », a soutenu le patron de la Fédération Alfred Randriamanampisoa hier après la cérémonie de passation à Mahamasina. Le coach Romuald Rakotondrabe a déjà avancé qu’il veut bien poursuivre sa carrière à la tête de la sélection, à des matches de haut niveau, dont les éliminatoires au Mondial. Après les deux matches amicaux durant la fenêtre Fifa du mois d’octobre, à Casablanca au Maroc, contre les Mourabitounes mauritaniens (1-2) et les Ecureuils béninois (2-1), le sélectionneur des Barea A est depuis hier en France pour suivre une formation avec deux clubs français en Ligue 1 dont il n’a pas encore voulu dévoiler les détails. Rôrô a déjà mentionné le jour du départ de la délégation pour le stage au Maroc qu’il va rester quelques jours en France pour rencontrer et discuter avec les expatriés d’Europe, de France, de Belgique, … «Cette formation se réalise grâce à mon initiative personnelle. J’ai des relations avec ces clubs », a-t-il précisé. Le technicien y restera deux semaines, il sera normalement de retour au pays le 2 novembre.

Même staff

Les Barea n’auront plus que trois semaines pour se préparer. Concernant justement le programme de préparation, Rôrô Rakotondrabe a souligné que «la fenêtre Fifa débutera le 13 novembre. Je vais encore discuter de tout avec le président de la Fédération et les décideurs. Ce qui est sûr, nous ne pourrons pas effectuer le regroupement à Madagascar (…) Je pense que les expatriés seront tous disponibles à ces prochains matches, sauf les blessés, car ce sont des matches officiels. Espérons qu’ils se rétablissent entre temps », a poursuivi le sélectionneur. Si la formation au Maroc a été constituée à moitié expatriés et moitié locaux, «le nombre des expatriés verra sûrement une hausse considérable en vue des prochains matches au mois de novembre », a livré le techni­cien. La durée du contrat de Rôrô n’a pas encore été précisée par le président de la Fédération mais le sélectionneur a déjà souligné avec fermeté qu’il va garder tout son staff. Les deux premières journées s’étaleront entre le 13 et le 21 novembre. Madagas­car évoluera dans le groupe I avec le Mali, le Ghana, la République centrafricaine, les Comores et le Tchad. Les Barea débuteront contre les Black Stars du Ghana puis les Sao tchadiens. Les deux matches se joueront tous à l’extérieur.