FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE – Lova Nantenaina triomphe en Allemagne

Lova Nantenaina remporte le prix «Film Prize Leipziger Ring» au festival Dok Leipzig en Allemagne pour son film intitulé «Chez les Zébus Francophones».

Au festival Dok Leipzig en Allemagne, qui s’est tenu du 8 au 15 octobre, le réalisateur malgache Lova Nantenaina a décroché le prestigieux «Film Prize Leipziger Ring» pour son émouvant film documentaire intitulé «Sitabaomba» ou «Chez les Zébus Francophones ». « Ce prix, on le dédie aux paysans qui pratiquent une agriculture familiale. Ils sont les garants de la qualité de notre alimentation et de notre indépendance. Ils résistent à un système de propriété violent, souvent injuste, qui favorise une soumission au bon vouloir de riches investisseurs », exprime Lova Nantenaina. Le film raconte l’histoire d’un paysan mpikabary d’Antananarivo qui vit sur des terres convoitées par des spéculateurs immobiliers étrangers. Lova Nantenaina est le seul Malgache à avoir remporté un prix parmi les neuf décernés lors de ce festival international. « Ceci est la première projection du film»Chez les Zébus Francophones « à l’international. Ce film est le fruit de mon travail qui a duré 7 ans pour le tournage », souligne-t-il. En 2024, une projection du film de Lova Nantenaina est au programme.

Fierté nationale

Depuis 2007, Lova Nantenaina s’est investi dans le monde du cinéma, réalisant plus de douze films courts et longs-métrages. Il a déjà participé à des festivals internationaux tels que le festival Expression en Corto de Mexico en 2008, le festival de Clermont-Ferrand en 2008, le festival du film d’Afrique et des îles en 2014, le festival Lumières d’Afrique en 2013 et bien d’autres.