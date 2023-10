25E SALON DE L’HABITAT – L’immobilier reste une valeur sûre

La 25e édition du Salon international de l’habitat a ouvert ses portes hier. Une occasion pour les responsables des autorités de l’État de rappeler l’importance du secteur immobilier dans l’économie.

La vingt-cinquième édition du Salon international de l’habitat a commencé à ouvrir ses portes, hier. Un jubilé d’argent qui est placé sous la thématique globale de la résilience du secteur du bâtiment et de l’immobilier ainsi que sa contribution dans l’économie nationale. Plusieurs personnalités du gouvernement ont assisté à ce lancement en grande pompe de cet événement international dédié à l’habitat au Forello Expo à Tanjombato. Gérard Andriamanohisoa, Secrétaire d’État chargé des nouvelles villes et de l’habitat évoque même le fait que l’immobilier et l’habitat seraient des garanties sûres pouvant grandement contribuer à l’économie du pays. La tenue de ce jubilé d’argent, malgré le contexte préélectoral complexe montre pour celui-ci la matérialisation de la volonté de l’État et du secteur privé à travailler de concert au développement. « Nous devons toujours tourner nos yeux vers le futur, vers le développement économique et travailler pour cela. La tenue de cette 25e édition du Salon international de l’habitat en est la preuve concrète qu’encore une fois, c’est la collaboration entre l’État et le secteur privé dans le domaine, non seulement dans le domaine de l’immobilier mais aussi dans tous les secteurs d’activités économiques qui peut mener au développement économique », confie-t-il en marge de l’ouverture de la 25e édition du SIH. L’intérêt des Malgaches pour le logement croît constamment. En témoigne l’affluence dès le premier jour du salon, hier. Le public a pu découvrir dans les dédales du Forello Expo Tanjombato les différentes subtilités exposées par les différentes entreprises allant de la décoration d’intérieur aux gros comme aux grandes œuvres.

Santé de fer

Depuis quelques années, force est de constater le nombre de nouveaux édifices érigés ici et là dans les faubourgs de la capitale et celle des grandes de villes. Un phénomène reflétant l’essor et l’élan inarrrêtables que le marché de l’immobilier a pris à Madagascar. Une des raisons pour lesquelles les innovations amenées au salon de l’habitat ont été axés sur les dernières avancées en termes d’habitat et du logement. « Quand l’habitat et le logement vont bien, l’économie se porte bien. Les entreprises présentes à ce salon qui sont pour la plupart malgaches, montrent encore une fois que chaque année, de nouvelles pierres sont apportées à l’édifice de l’habitat en termes de créativité. Cela démontre que le secteur de l’habitat est un domaine dynamique qui ne reste pas figé », explique Gérard Andriamanohisoa. Plusieurs mesures ont effectivement été prises par les différentes autorités de l’État ainsi que du secteur privé pour renforcer cette résilience du secteur du BTP à Madagascar. Des dispositions prises en raison de l’augmentation de la population. Comme tous les secteurs d’activités, le bâtiment et l’immobilier en général ont souffert des conséquences de la crise sanitaire de 2019. Une situation qui a grandement fait grimper les prix des matériaux de construction, pour la plupart, importés. Le secteur a connu une croissance de 10% en 2019 mais après les différentes vagues de Covid, cette croissance a été réduite aux deux tiers, une chute de 9%.