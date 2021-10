Réinsertion sociale – Des enfants démunis deviennent des techniciens en mécanique auto

Lueur d’espoir pour Vatosoa Randrianarivelo. Ce jeune de 22 ans espère enfin sortir de sa situation précaire. Il vient d’être certifié « technicien en mécanique auto», après une formation de trois mois. Il a comme ambition de monter son propre garage, pour devenir à son tour un formateur pour les jeunes démunis comme lui. « J’ai appris plusieurs choses sur la mécanique auto, grâce à cette formation. Je souhaite, plus tard, accueillir des stagiaires dans mon propre garage.», lance-t-il. C’était au Bucas Antanimena, hier, dans le cadre de la clôture de la formation. En attendant que son projet se réalise, cet habitant de Manarintsoa Isotry espère trouver du travail le plus vite possible. Ce jeune ne veut pas tomber dans la délinquance. Il nous confie qu’auparavant, il a eu de mauvaises fréquentations, en vagabondant. « Je n’ai pas pu poursuivre mes études, car mes parents n’ont pas pu payer mes frais de scolarité. De ce fait, j’ai été contraint à abandonner l’école. », ajoute-t-il. La tête haute, Vatosoa Randrianarivelo est confiant pour son avenir.

Quatre vingt-deux jeunes ont bénéficié de cette formation en mécanique auto, dans le cadre de la coopération France-Madagascar, par le biais de l’Agence française pour le développement (AFD) et du Fonds Malgache pour la Formation Professionnelle ( FMFP ). L’association Avana a été sélectionnée pour la réalisation du projet formation professionnelle équité, secteur mécanique automobile. Sur ces quatre vingt deux nouveaux techniciens en mécanique auto, une partie est déjà dans le métier. « L’objectif est de formaliser les jeunes qui travaillent dans l’informel, ainsi que de les valoriser sur le milieu professionnel », souligne Roger Randrianizahana, membre fondateur de l’association Avana et doyen formateur. Cette formation répond au Velirano numéro 6 du président de la République sur l’emploi décent pour tous.