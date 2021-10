Mahajanga – Trois naufragés repêchés in extremis

Trois personnes ont été sauvées de justesse lors d’un naufrage survenu sur les côtes de Mahajanga. Samedi en fin de matinée, une vedette rapide effectuant des liaisons commerciales entre le port de Mahajanga et Katsepy a sombré. Ses trois occupants dont le propriétaire de l’embarcation, bataillaient énergiquement contre la houle pour échapper à la mort lorsqu’ils ont été repêchés in extremis. Alertée du naufrage, la brigade de la gendarmerie nationale en charge du port de Mahajanga, a diligenté l’opération de sauvetage.

Avec l’appui de l’association TVHFB, rassemblant des jeunes engagés dans le développement de la ville des Fleurs, une vedette rapide a été envoyée à la rescousse et les trois naufragés ont pu être secourus juste à temps. Le député du district de Mitsinjo a également prêté main forte à l’opération.

D’après les informations communiquées, le mauvais état de l’embarcation est l’une des causes du sinistre. Les conditions météorologiques n’étaient pas certes des plus clémentes mais la vedette aussi ne semblait plus vraiment en état de naviguer. La thèse d’une surcharge comme cause de l’accident maritime est écartée.