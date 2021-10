Beroroha – Une série de meurtres provoque un tollé

Inquiétude collective dans la commune rurale d’Ambalavato-Nord. Une série de meurtres a été commise en deux jours dans trois villages et les tueurs demeurent insaisissables.

Une vague d’insécurité a suscité une inquiétude collective dans le district de Beroroho. La semaine passée, une série de meurtres a été enregistrée dans le chef-lieu de district et dans les périphéries. Les victimes ont été abattues par des dahalo armés et des escouades de malfaiteurs. Commis isolément, chaque crime a été perpétré dans trois localités distinctes de la commune rurale d’Ambalavato-Nord, dont Soatanàna, Amenapata et Makaikely.

Parmi ces personnes froidement tuées, certaines ont trouvé la mort dans des vols de bétail, d’autres dans des attaques à main armée. Opérant en meute ou en escouade, les bandits qui plongent dans la terreur la commune d’Ambalavato Nord sont équipés de fusils de chasse et d’armes blanches. Se montrant impitoyables, les malfaiteurs abattent quiconque qui se hasarde à opposer de la résistance pendant les attaques. Le plus souvent, ces crimes sont perpétrés la nuit.

D’après les informations recueillies auprès de l’entourage des personnes attaquées, les assaillants semblent bien organisés. Aucun acte n’est commis par hasard.

Situation sécuritaire

Avant de sévir, ils localisent soigneusement leur proie pour frapper au moment qui leur semble opportun.

Sûrs d’eux et opérant en toute confiance, ces bandits qui insufflent la terreur agissent à visage découvert. Bien que des indices permettent de remonter de fil en aiguille jusqu’à certains individus impliqués dans ce regain d’actes de banditisme dans le district de Beroroha, les malfaiteurs parviennent le plus souvent à s’évanouir dans la nature et demeurent insaisissables.

Les trois meurtres enregistrés ont été commis deux jours d’affilée. Le mercredi 13 et le jeudi 14 octobre, les bandits ont frappé dans les trois villages indiqués. Dans les trois cas, le mode opératoire des tueurs semble similaire. Toutefois, des personnes de l’entourage des familles qui en ont fait les frais estiment qu’il pourrait également s’agir de bandes différentes. De ce fait, le phénomène pourrait bien être lié à d’autres causes, comme la fragilité du système sécuritaire local ou encore une faille dans l’efficacité de l’autodéfense villageoise.