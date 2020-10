Philosophie et langues vivantes – Des candidats au bac en difficultés

Vers 15 heures 30, des candidats à l’examen du baccalauréat commencent à sortir du centre d’examen à Nanisana, hier, le visage fermé. Certains ont terminé la première journée d’examen, la boule au ventre. « Les thèmes du sujet ne sont pas ceux auxquels j’excelle. J’ai eu du mal avec l’Anglais. La Philosophie n’était pas facile, non plus. Mais je ne perds pas espoir. Je vais faire mon maximum avec les Mathématiques », réagit Miangaly Rafalinarivo, candidate en série A2.

Des candidats qui ont choisi l’Allemand, à l’épreuve « Langues vivantes », n’étaient pas non plus dans leur élément. « Il me manquait du vocabulaire », regrette une candidate. D’autres étudiants discutent entre eux, devant le portail du centre d’examen. Ils avouent avoir eu des difficultés avec les sujets. « Je m’attendais à des sujets plus faciles. Mais ce n’était pas le cas », lance un candidat de la série D.

Certains n’étaient pas du même avis. De nombreux candidats ont qualifié le niveau des épreuves de Philosophie et de Langues vivantes, de « moyen ». « Jusqu’ici, ça va. J’ignore comment sera la suite, mais je reste confiant », avance Mandresy Rasamoelison, candidat en série D. « On a déjà traité des sujets similaires pendant les révisions », confie un autre.

La corrélation entre la science et les catastrophes, le poids de la philosophie, la conscience, l’homme et la nature, la science, tels sont, entre autres, les sujets proposés en Philosophie, pour les candidats littéraires et scientifiques. En Anglais, ils avaient la « Famille », « Le divorce », une expression écrite sur « Le coronavirus ».

Les candidats se sont s’empressés de rentrer chez eux, à la fin de la première journée d’examen, pour réviser les autres matières. « Les épreuves les plus difficiles sont celles des deux jours qui suivent », soulignent des candidats. Les épreuves de Mathématiques, la bête noire des candidats, et le Malagasy sont au programme, ce jour.