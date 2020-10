Musique – « Bigy Bandy » conjugue charisme et créativité musicale

Quatre personnalités différentes, mais complémentaires, tout aussi complémentaires que leur univers musical respectif d’ailleurs. Ils se montrent sous un nouveau jour.

Si faire rêver le public à travers ses mélodies est l’essence même d’un musicien, c’est donc une quadruple dose de rêveries musicales que nous offrira ce quatuor inédit qui se présente à nous. Talentueux et tous déjà reconnus dans le milieu artistique actuel par leur éclectisme musical, trois musiciens émérites accompagnés d’un chanteur à la voix de velours se montrent à nous.

Le temps d’une soirée sobrement intitulée « Kalaza Night », le batteur Jimmy B. Zaoto, le bassiste Nully Ratomosoa, le pianiste Lilian Raoelison et le chanteur Jimi Harison composent le fameux « Bigy Bandy ». Rendez-vous est donné ce 24 octobre à partir de 17 heures pour un cabaret-concert exclusif au Piment Café à Behoririka, l’occasion pour un public mélomane d’apprécier longuement une harmonie musicale unique de leur part.

« C’est un projet de longue haleine, mais également une envie qui sommeille en eux depuis longtemps, qui se concrétise. Chacun à sa manière, ils ont marqué les mélomanes de leur passion pour la musique. Désormais c’est avec une passion commune qu’ils vont nous émerveiller », confie Mampiray Solofoniaina de Iray Events qui accompagne le quatuor.

Éclectique et fusionnel

« Le doigté magique de Lilian, les coups de basse de Nully, le groove de B. Zaoto et la voix envoûtante de Jimi vont vous interpréter les tubes des légendes de la musique malgache et étrangères. » C’est sur ces mots que l’on est convié à se joindre à ce quatuor ce samedi, au Piment Café. Là où ils nous feront voyager par l’éclectisme de leurs interprétations de ces tubes intemporels qui ont bercé notre âme de mélomane.

Fort de son parcours chacun au sein de son propre groupe, mais aussi d’une carrière musicale qui précède cette expérience riche en collaboration, les membres de ce « Bigy Bandy » revisiteront autrement ce qui fait la richesse musicale de la Grande île, et les tubes internationaux qui ont bercé toute une génération. De Jaojoby à Fenoamby en passant par Mili Clément d’un côté, à Mickael Jackson, Prince et Queen de l’autre, c’est à un long voyage qu’ils nous invitent. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vous laisser submerger par l’émotion que vous procureront ces quatre musiciens d’exception.