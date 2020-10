Ihosy – Huit candidats testés positifs passent le baccalauréat

Huit candidats atteints de coronavirus ont passé la première journée de l’examen du baccalauréat dans la circonscription d’Ihosy, DREN Ihorombe. Selon les informations reçues, les huit candidats ont effectué les épreuves de Philosophie et langues vivantes dans une salle à part. « Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour isoler les candidats et afin qu’ils passent toutes les épreuves du baccalauréat. Les précautions sont également renforcées, les surveillants des huit candidats ont porté des équipements de protection nécessaire et cela avec l’appui de la direction régionale de la santé région Ihorombe », indique une source.

Conformément à une note sortie par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scienti­fique (MESUPRES), le protocole de prise en charge a été mise en place pour hier. C’est le cas pour la manipulation des feuilles de copies. Les procédures ont pour but, selon les explications, de réduire la propagation de la maladie auprès du personnel administratif et enseignant ainsi qu’à d’autres candidats dans le centre. Près de mille cent cinquante cinq passent le baccalauréat général dans la circonscription d’Ihosy, le taux d’absence pour cette année est de 3,27% , selon le Chef cisco.