Football – Des points à régler à Barikadimy

La Fédération dévoilera les détails du match contre la Côte d’Ivoire, cette semaine, notamment le stade qui accueillera la rencontre. On attend également la confirmation des dates.

POSITIF. La Fédération Malgache de Football est plutôt optimiste, concernant l’homologation du stade de Barikadimy. Des représentants de la FIFA sont à Madagascar depuis quelques jours pour évaluer les installations de l’enceinte de Toamasina. Et ce, en vue de la reprise des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Barikadimy a été choisi pour recevoir la Côte d’Ivoire à la mi-novembre.

Cependant, il a fallu effectuer quelques ajustements dernièrement dans le but d’obtenir l’aval de l’instance internationale du ballon rond. « Nous sommes positifs. Nous ne pouvons pas encore donner de confirmation définitive pour l’instant. Il faut attendre le rapport de la FIFA. Mais nous tiendrons une rencontre avec la presse cette semaine pour dévoiler tous les détails concernant cette double confrontation avec la Côte d’Ivoire », explique la FMF.

Les Barea se déplaceront d’abord chez les Éléphants dans le cadre de la troisième journée des qualifications de la CAN. Puis, ils accueilleront les Ivoiriens quelques jours plus tard. Et c’est ce match comptant pour la quatrième journée qui doit se jouer à Toamasina.

Délai trop court

L’autre interrogation concerne les dates. La fenêtre internationale s’étale du lundi 9 au mardi 17 novembre. Les Ivoiriens ont proposé le samedi 14 pour la première affiche.

Ce qui obligerait Mada­gascar à opter pour le mardi 17. Et ce, afin d’instaurer un intervalle maximal pour le déplacement d’Abidjan vers Toamasina. Toutefois, même en écartant les deux matches de trois jours, « ce serait trop juste vu les perturbations actuelles du transport aérien en raison de la pandémie de Covid-19 », s’inquiète la FMF.

« Trois jours, c’est trop court comme délai. Nous avons demandé un changement de dates auprès de la Confédération Africaine de Football et nous attendons la réponse », conclut la Fédération. Espérons que la CAF tranche en faveur de la requête malgache. Dans le cas contraire, on risque de revivre l’épisode laborieuse d’octobre 2018 lors la double confrontation avec la Guinée Équatoriale.