Boeny – Don de deux respirateurs du GEM au CHU de Mahavoky

Dans le cadre de la convention de mise à disposition d’équipements médicaux entre le Groupement des entreprises de Mahajanga (GEM) présidé par ThierryMarie Rajaona, et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Mahavoky-atsimo, dirigé par le directeur JeanBaptiste Randrianirina, la remise officielle de deux respirateurs a eu lieu samedi matin, en présence du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga. Ces deux équipements à usage médical remis officiellement par le Groupement des établissements privés de Mahajanga (Gepam) dirigé par Thierry Rasoanaivo, serviront notamment dans la lutte contre la covid-19 dans la région Boeny.

« Ils ont déjà été utilisés à l’étranger, mais ils sont en bon état de fonctionnement. Nous avons pu l’obtenir grâce à une collecte de fonds et de matériels effectuée au sein du GEM et avec le basket-fund, nous avons pu réunir huit respirateurs, dont six ont été remis à Antananarivo », explique Thierry Rasoanaivo.

« Cette dotation en équipement fait partie des priorités du ministère de la Santé publique tout comme la lutte contre la corruption, les soins humanisés et la réhabilitation des infrastructures. Ces équipements serviront aussi dans le traitement d’autres maladies qui nécessitent leur utilisation, d’autant que la pandémie est presque maîtrisée », souligne le directeur régional de la Santé de Boeny, le Dr Rivomalala Rakotonavalona.

Selon la convention dont la durée est de douze mois, les respirateurs permettront de prendre en charge les membres de droit du GEM, d’autres personnes désignées par le GEM et des patients en extrême danger qui nécessitent une assistance respiratoire ponctuelle. La convention stipule aussi que le CHU de Mahavoky-atsimo se charge de leur réparation en cas de panne et de leur maintenance. Enfin, les soins prodigués avec ces équipements seront gratuits.

À l’heure actuelle, un seul malade du coronavirus est traité dans cet établissement hospitalier, tandis que trois autres sont soignés à domicile.