Baccalauréat – Un début de matinée rythmé

Les candidats sont partis très tôt de chez eux. Des parents ont même loué un taxi ou un taxi-moto pour rejoindre les centres d’examen.

Beaucoup de parents et de candidats se sont présentés dès la première heure devant le portail de leurs centres d’examen, pour la première journée. La plupart s’est réveillée très tôt pour pouvoir arriver à l’heure. Comme moyens de déplacement, certains ont opté pour la marche à pied très tôt le matin, d’autres ont pu y aller via le transport en commun, le taxi ou encore le taxi moto. Comme c’est le cas d’Annah et Sarindra, deux jeunes candidates, qui ont rejoint le centre d’examen Lycée Moderne d’Ampefiloha à pied.

« Nous sommes parties à pied vers 5h du matin depuis Anosipatrana, nous n’avons pas pu être accompagnées par nos parents, alors nous nous sommes débrouillées pour arriver au centre d’examen », livre Annah, candidate au baccalauréat, série A2.

Taxi

Pour eux, la préparation avant de partir pour le centre d’examen a commencé un peu plus tôt que les autres candidats. « Nous nous sommes réveillées à 4 heures du matin et ce afin de préparer nos déjeuners », témoigne Sarindra. Certains parents qui sont venus accompagner leurs enfants étaient inquiets par rapport à la présence matinale des candidats.

« Nous sommes partis de chez nous vers 5 heures du matin alors que l’appel n’a débuté que vers 7 heures. Ma fille stressait à l’idée d’être en retard alors qu’elle n’a pu entrer directement dans les salles qu’à cette heure-là. Il y avait du retard par rapport au début », indique Lala, une mère d’une candidate à Ampefiloha.

De nombreux élèves habitaient en dehors des périphéries de la capitale, comme Andoharanofotsy, Ambatolampy Ambohijana­hary. Alors que leurs centres d’examen se trouvaient au centre-ville. « On a été obligé de prendre le taxi pour se déplacer au niveau du centre d’examen de ma fille. On avait déjà prévu ça dès l’annonce de cette décision », indique Fidy, un parent. Près de cent soixante-quatre mille élèves vont passer le baccalauréat cette semaine.

La préparation a été un peu plus rythmé, selon les parents. « Cela n’a pas été si facile surtout qu’on nous a demandé de nous présenter deux heures avant le début des épreuves. La matinée a été un peu plus rythmée. Demain on va essayer de retarder un peu notre départ », indique Yvonne Ramananarivo, un parent d’élève.