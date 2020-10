Ampasamadinika – Le glissement de terrain sécurisé par une bâche

Le risque d’effondrement sur le terrain à Ampasama­dinika qui a glissé, dans la nuit du 11 octobre diminue un peu. La pente a été couverte de bâche pour la protéger de la pluie. Des agents de sécurité sont, également, sur place, pour sécuriser les lieux. Ils ont, pour principale mission, d’interdire la circulation des personnes sur la ruelle dont une partie s’est effondrée. « Nous avons redouté d’autres effondrements en cas de précipitations. La pluie est tombée ce weekend, mais la situation n’a pas empiré. Le plastique a bien protégé le terrain de la pluie », lancent des habitants d’Ampasamadinika, hier.

Ils restent, toutefois, sceptiques sur la protection de ce terrain dans le long terme, par cette simple couverture en plastique. « Est-ce que cela va tenir, s’il y a des pluies abondantes? C’est peu probable. Plusieurs maisons risquent de s’effondrer », ajoutent-ils.

Ils réclament la construction d’un mur de soutènement sur le terrain qui a glissé et la réhabilitation de la ruelle et de l’escalier qui se sont effondrés. « Un mur de soutènement est ce qui protégera notre quartier d’un effondrement », indique un riverain. Une dizaine de maisons risquerait de s’effondrer, si ces travaux ne sont pas réalisés. La Commune Urbaine d’Antana­narivo (CUA) a ordonné au propriétaire du terrain qui a effectué des travaux de remblais ayant provoqué ce glissement de terrain, de sécuriser les lieux et de construire ce mur de soutènement, pour éviter d’autres accidents. Plus d’une semaine après, ces travaux n’ont toujours pas commencé.