Amboditsiry – Un scootériste fauche à mort un SDF

Un terrible accident de la circulation s’est produit sur la route d’Amboditsiry vers Andranobevava, dimanche vers 22 heures.

D’après la police nationale saisie de l’affaire, un homme âgé de 26 ans conduisait un scooter de marque Kymco G5 sous l’effet de l’ébriété. Un SDF âgé de 40 ans se trouvait, à ce moment-là, sur le bord de la chaussée, sur sa droite. Pendant sa folle course, il a foncé droit sur lui et l’a percuté de plein fouet. A cause de la violence du choc, le quadragénaire est mort sur le coup.

Le jeune homme est, par la suite, tombé avec son deux roues qui a subi d’importants dégâts sur la partie avant. Il a été blessé et amené à l’hôpital pour être soigné.

La dépouille du défunt a immédiatement été transférée à la morgue après les constatations. Une enquête a déjà été ouverte par la brigade des accidents de la circulation (BAC) en attendant la famille de cette victime. « Cet homme déambulait et mendiait souvent dans le quartier de Manjakaray », explique un badaud qui le connaissait.

« Une enquête est déclenchée systématiquement quand il y a eu perte en vie humaine. Le motard sera bientôt traduit au parquet », souligne la police.