TENNIS – Mirija Andriantefihasina joue sa demi-finale de Masters ce jour

Après le beau parcours effectué en gagnant la médaille de bronze du championnat d’Afrique de la catégorie U14, qui s’est joué au Maroc du 11 au 16 septembre, le jeune Mirija Andriantefihasina est maintenant en plein tournoi des Masters qui se joue au Royal tennis Club de Mohammedia, Casablanca, Maroc. Lundi, Mirija a surclassé le numéro un marocain, Salaheddine Ghali, en trois manches 7/5 5/7 6/1, dans un match très disputé où les deux garçons ont joué un gros bras de fer durant les deux premiers sets. Mirija a gagné le premier set par 7/5. Au second set, Salaheddine Ghali a répondu de la même façon en surclassant Mirija par 7/5. Le troisième set pour départager les deux joueurs a tourné à l’avantage du jeune Malgache Mirija qui a bouclé le set par 6/1. Mirija Andriantefihasina a pris sa revanche contre le Marocain qui l’avait battu en demi-finale du championnat d’Afrique. Le match a été équilibré durant le 1er set, mais Mirija a pu le gagner en réussissant à convertir les balles de break qu’il a eues.

Endurant et patient

Au deuxième set, le match était encore plus équilibré que la première manche quand Mirija a servi pour le match à 5/4. L’adversaire a jeté toutes ses forces dans la bataille pour arracher le set 7/5. Après un début de troisième set très accroché, Mirija a pu marquer les premiers jeux. L’adversaire n’avait plus les ressources physiques et mentales pour s’accrocher. Mirija a gagné le set en 6/1 Pour le match de quarts de finale joué hier, le jeune Malgache a battu le grand et puissant Algérien Ghouli Abdelmouhaymen en 2 sets 7/6 6/3. L’Algérien a varié son jeu, alternant les grosses attaques et les balles en cloche, ce qui a rendu le match de Mirija un peu difficile. Très endurant et patient dans chaque échange, le jeune Malgache a pris le dessus et s’est imposé en gagnant son ticket pour le dernier carré. Ce qui attend Mirija ce jour n’est pas une promenade de santé car il va affronter le Nigérian Peter Ogunsaki, tombeur du Botswanais Raguin Ntun­gamili en trois manches 4/6 6/4 6/3. « Je suis content de jouer contre les meilleurs Africains. Ce sont des matchs qui me font progresser. Les niveaux sont très proches, tous les matchs se jouent sur des détails », a confié Mirija Andriantefi­hasina, après son beau parcours arrivé en demi-finale des masters en terre marocaine.