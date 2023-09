REVUE SECTORIELLE – Réflexion sur l’avenir de l’éducation

Rencontre de toutes les parties prenantes de l’éducation. Des représentants ministériels exerçant dans l’éducation, à savoir : le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de l’Education nationale, le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, des partenaires de l’éducation, des enseignants, des chercheurs, des organisations de la société civile, des acteurs et des techniciens, ont examiné les thématiques cruciales pour l’avenir de l’éducation. C’était lors de l’atelier de Revue Sectorielle Thématique, à l’Hôtel Radisson Blu à Ambodivona, les 12 et 13 septembre. Le genre, l’inclusion, la protection, la décentralisation, les résultats du bilan institutionnel, le pacte de partenariat, la résilience du système éducatif face aux chocs climatiques, et bien d’autres, ont été les principales thématiques discutées par les six cent cinquante personnes qui ont assisté à cet atelier. L’objectif général de l’atelier était de déterminer et d’analyser le contenu et les modalités techniques et financières de mise en œuvre des réformes économiques actuellement envisagées. Ces réformes tiennent compte des nouvelles priorités nationales ainsi que des engagements déjà pris conjointement par le gouvernement et ses partenaires en éducation.

Éducation inclusive

Augmenter, par exemple, le nombre de filles scolarisées. La sous- représentation des femmes à des postes décisionnaires ainsi que dans les inscriptions aux établissements éducatifs, souligne la nécessité d’actions concertées pour promouvoir une éducation équitable et inclusive, indépendamment du genre. Les derniers constats montrent une hausse du taux des filles scolarisées au préscolaire. Promouvoir, également, l’éducation inclusive, pour garantir le plein développement du potentiel humain ainsi que le sentiment de dignité et d’estime de soi de chaque être humain afin qu’il puisse réellement participer à une société libre. Renforcer la décentralisation de l’éducation. Les débats durant cet atelier ont été fructueux. Des recommandations essentielles pour l’avenir du secteur éducatif à Madagascar ont été formulées. Les résultats de cet atelier serviront de base pour la poursuite de la politique sectorielle de l’éducation, avec un focus sur la planification stratégique à long terme.