MUSIQUE CLASSIQUE – L’Atelier Lyrique revisite Claudio Monteverdi

Hier, à l’Institut Français de Madagascar Analakely, s’est déroulé le 141e concert classique du Midi, une expérience musicale qui a duré 45 minutes. Sous la direction artistique de la soprane Natacha Rajemison, L’Atelier Lyrique a offert un répertoire dédié au célèbre compositeur Claudio Monteverdi, réunissant deux sopranos, une mezzo-soprano, une alto, un contralto, deux ténors, deux bassistes, un guitariste, un violoncelliste et un pianiste. « L’Atelier Lyrique est un groupe de chanteurs et de musiciens passionnés de musique classique. Notre objectif est de créer un espace d’expression lyrique qui rassemble à la fois des professionnels et des amateurs de musique classique. Il sert de plateforme pour la création de projets de concerts, de travail en ensemble vocal, de performances scéniques, d’exploration de répertoire et de recherche, contribuant ainsi à promouvoir et à perpétuer l’art lyrique à Madagascar », explique le Madagascar Mozarteum, organisateur de l’événement. Le concert a présenté une série de solos, de duos, et de chants a cappella, mettant en lumière neuf pièces de Claudio Monteverdi, dont «Ecco mormorar l’onde», «Pur ti miro, pur ti godro», «Lamento della ninfa», «Ohime ch’io cado», «Si dolce il tormento», «Sfogava con le stelle», entre autres. Cette performance captivante a transporté le public dans l’univers enchanteur de la musique classique. À noter que le 142e concert classique du Midi de Vox Angeli Vivace est prévu pour le 10 octobre à l’IFM Analakely, promettant une nouvelle expérience musicale riche en émotions et en virtuosité.