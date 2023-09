FOOTBALL – PLATEFORME DE JEU – Quatre Barea ambassadeurs du Soka Club

Telma Madagascar associé avec Soka Club, proposent aux fans de football l’opportunité de rejoindre le Soka Club. Cette plateforme de jeu en ligne est une initiative innovante qui utilise la technologie des NFT (non-fungible tokens) pour créer des cartes numériques uniques et authentifiées, appelées Soka Heroes. Ces cartes sont liées à un identifiant numérique enregistré sur une blockchain, qui garantit leur traçabilité et leur sécurité. Chaque carte qui représente les cinquante-quatre nations africaines donne accès à des privilèges exclusifs sur l’ensemble de la plateforme, comme des réductions, des bonus ou des cadeaux. Quatre Barea ont accepté de prêter leur image et devenir ambassadeurs du Soka Club pour promouvoir cette initiative auprès du public local à savoir Arohasina “Dax” Andrianarimanana, Melvin Adrien, Lalaina «Bolida» Nomenjanahary et Zakanirina «Nina» Rakotoa­simbola. Pour obtenir les cartes, il faut s’inscrire sur le site du Soka Club et participer aux tirages au sort organisés régulièrement. Il est aussi faisable d’échanger les cartes avec d’autres membres de la communauté ou les vendre sur le marché secondaire. Soka Club est surtout un projet solidaire qui vise à valoriser le football africain et à soutenir des actions locales en faveur du développement du continent. Le Soka Club s’est ainsi engagé à participer au financement et à la promotion d’actions locales orchestrées par la Fondation Axian, avec le programme Soka Solidarity qui a pour objectif de contribuer à la protection de l’environnement, à l’éducation, à la santé et à l’inclusion sociale en Afrique.