ÉDUCATION – Une nouvelle école aux normes dans la brousse

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde », a dit Nelson Mandela, un jour.

Aller à l’école est une chance, c’est aussi un rêve inespéré, parfois, pour les enfants de certaines localités, comme le fokontany Nosimbary, un village comme les autres aux abords du parc d’Ambohitrantsingy, qui se trouve dans une situation de privation totale en matière d’éducation, même s’il n’est pas loin de la route nationale. C’est grâce à la formidable générosité des donateurs qui ont participé de différentes manières en offrant le terrain, en construisant le bâtiment, en dotant les élèves de fournitures scolaires, et à la considérable mobilisation des bénévoles sur place, que ce projet d’implantation d’une nouvelle école a pu aboutir. L’inauguration officielle de cette nouvelle école s’est tenue en début de semaine en présence d’un certain nombre d’autorités régionales, entre autres, le gouverneur de la région Diana, Taciano Rakotomanga, et le vice-président de l’assemblée nationale Jocelyne Rahelihanta. Ils étaient tous émus, fiers et très heureux d’annoncer l’ouverture de l’école de Nosimbary. L’occasion a également réuni les villageois, le chef de village, la grande famille de l’éducation, les enfants émus et admiratifs en découvrant leur école, leurs mères ainsi que les bénévoles de la localité qui se sont rassemblés autour d’une fête. Les festivités se sont poursuivies jusque dans la fin de l’après-midi. Un zébu a été immolé pour marquer cette convivialité.

Scolarisation

Cette école répond à toutes les normes environnementales et techniques. Elle dispose de deux grandes salles de classe dotées de vingt-cinq table-bancs chacune, d’un tableau, d’une armoire, d’un bureau pour le maître d’école. À l’extérieur, l’Epp de Nosimbary est équipée de sanitaire même si elle est implantée au milieu de la nature. Rappelons que dans un contexte de faillite éducative, la défiance des parents est grande et ces derniers préfèrent mobiliser leurs enfants aux champs plutôt que de les envoyer à l’école. C’est pourquoi la scolarisation des enfants est toujours la première des doléances des dirigeants locaux. Après une concertation au niveau des villageois, une demande a été adressée auprès de la région Diana et cette dernière n’a pas hésité à démarrer le chantier avec son propre financement et la subvention du gouvernement. La construction a été entreprise avec une énergie retrouvée, car personne n’a perdu de vue l’objectif qui est de doter Nosimbary d’une école pour la rentrée 2023 et ainsi de permettre la scolarisation d’un plus grand nombre d’enfants. Pour permettre à tous les élèves de travailler, chacun a reçu un kit scolaire. De son côté, l’ancien délégué général du gouvernement Jaodady, natif du village qui était obligé de se déplacer à Antsiranana pour faire ses études primaires, d’ajouter que les habitants de Nosimbary ont réalisé leur souhait datant depuis des lustres, celui de créer une école en pleine brousse, là où personne ne pouvait imaginer qu’un jour les enfants de ces environs seraient en condition de recevoir les rudiments de l’éducation, un besoin fondamental pour tout peuple. «Nous tenons à remercier du fond du cœur tous les donateurs car désormais une cinquantaine d’écoliers de Nosimbary répondra présent pour l’ouverture de cette école primaire où nous souhaitons faire sortir des élites, pourquoi pas des présidents, des gouverneurs, des élus. Quoi que les autres disent, nous sommes convaincus que l’éducation est la clé de l’émancipation et qu’elle est un facteur déterminant pour mettre fin à la misère». Ainsi, la décentralisation de l’établissement scolaire aux normes est la vraie solution.