DÉTOURNEMENT DE BIENS PUBLICS – Neuf anciens membres de la Ceni interpellés

Le bureau anticorruption saisit vingt véhicules roulants utilisés par les anciens membres de la Ceni.

Détournement de biens publics, abus de fonction et conflit d’intérêts. Ce sont les interpellations du bureau indépendant anticorruption (BIANCO) à l’encontre de neuf anciens membres de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) dont le président, trois vice-présidents, deux rapporteurs et trois conseillers. À l’origine de ces interpellations, la non-restitution des matériels roulants dont neuf véhicules tout-terrain et onze motos malgré la fin du mandat électoral. D’après un communiqué publié par le BIANCO hier, des investigations ont été menées depuis le 23 mars dernier suite à une demande des membres actuels de la Ceni. Selon ce communiqué, une sommation interpellative par voie d’huissier et une lettre de mise en demeure ont été envoyées aux intéressés mais faute de réponse, le bureau anticorruption a dû procéder à la saisie des matériels en question. Selon Soava Andriamaro-tafika, rapporteur général de la Ceni, la demande de restitution de ces matériels roulants n’est pas nouvelle puisque cela a déjà été faite depuis plusieurs mois. Il insiste sur le fait que la Ceni a grandement besoin de ces matériels pour faciliter le travail des démembrements dans les zones difficiles d’accès.

Saisies

Vu que le BIANCO est dessaisie de l’affaire, les dossiers ont été transmis au pôle anticorruption Antananarivo et les matériels ont été remis à l’agence de recouvrement des avoirs illicites (Arai) hier. Dernièrement, la chambre de saisie et de confiscation des avoirs a statué en faveur de la saisie des biens publics volontairement non restitués par leurs détenteurs. C’est dans cette optique que les matériels de la Ceni ont pu être saisis et confisqués par l’Arai. Les matériels roulants comme les véhicules tout-terrain et les motos sont vraiment utiles pour la Ceni surtout en ce moment crucial à moins de deux mois du premier tour du scrutin présidentiel. Le fait que les anciens membres de la Ceni n’aient pas restitué les matériels mis à leur disposition n’est pas vraiment chose nouvelle car il y a de cela quelques mois, la présidence de la République a aussi fait recours à l’interpellation pour que d’anciens responsables restituent les matériels mis à leur disposition. Pour rappel, au mois de juillet, la Ceni a obtenu des matériels roulants de la part du Japon par le biais de son ambassade.