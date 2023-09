COURSE DE CÔTE MOTUL II – Le combat reste rude pour le top 3

Les amoureux de la course automobile seront gâtés. L’avant-dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et de course de côte aura lieu ce week-end à Talata Ambozonosy.

Rien n’est joué. La deuxième édition de la course de côte Motul, organisée par le club FMMSAM, promet du spectacle et surtout une rude bataille entre les trois leaders provisoires au championnat. Cette manche comptant pour la quatrième du championnat de Madagascar des slaloms et de course de côte qui se tiendra au même site que la précédente édition, à Talata Ambozonosy à Ambohima­nambola. Quatre manches qui se joueront sur une montée longue de 2,300 km seront au programme des concurrents. «Les pilotes ne seront pas obligés de faire les quatre manches. Une seule montée suffira pour être classé (…) Mais ils pourront s’y régaler car nous avons mis au programme quatre manches contre trois de la précédente édition», confie Robby Ratahina, président du club FMMSAM, organisateur de l’événement. Cette manche pourrait aussi voir la participation d’autres pilotes de rallye car le championnat de Madagascar des rallyes est déjà à son terme pour la saison. Les trois premières manches ont été dominées par le jeune pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr sur une Clio. Il a remporté la manche inaugurale au mois de mai au circuit TMF Rally à Ivato en devançant Olivier Ramiandri­soa du club ASACM sur Peu­geot 306 et Frédéric Rabekoto lui aussi du même club, au volant d’une Citroën C2.

Tournant

Tovonen Jr a, par la suite, doublé la mise à la deuxième manche de la course de côte «East Peak» à Ivoloina dans le village du Marotandra­zana. Frédéric Rabekoto a grimpé d’une marche pour occuper la seconde place, devant Olivier Ramiandrisoa qui a complété le podium. Ce dernier a créé la surprise à la troisième manche, au slalom Yacoo MSA à Beva­lala. Olivier conduisait une Citroën C2 au lieu de la Peugeot 306. Le double champion de Madagascar, Tovonen Jr, s’est contenté cette fois de la seconde place malgré sa domination lors de la première journée. Certes, le champion national en titre occupe le fauteuil de leader, mais l’écart est serré par rapport à ses deux principaux challengers Olivier et Fred. Après la manche de ce week-end, il ne restera plus qu’une seule dans le calendrier, car l’Asacm, club organisateur de la cinquième manche, a déjà annoncé l’annulation de l’évènement prévu le 15 octobre.