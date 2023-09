ATSIMO ANDREFANA – De fortes houles causent des dégâts importants

Les côtes du littoral de la région Atsimo Andrefana ont été dévastées par une montée inattendue de la mer. Les dégâts matériels sont importants.

Mauvaise surprise générale. Les côtes des districts de Toliara II et une partie du district de Morombe ont été envahies par la mer lundi dernier. Dans l’après-midi, alors que des vents violents ont été sentis dans la ville de Toliara, sur les côtés nord et sud de la région Atsimo Andrefana, les vents ont été accompagnés par une hausse allant de 3 à 4 m du niveau normal de la mer. Les fortes houles ont submergé en quelques heures les communes de Beheloke, Efoetse, Anakao et Saint Augustin, sur le littoral sud et Ifaty, Ambolomailaka, Tsifota, Tsiandamba, jusqu’à Salary, sur le littoral nord. La mer a également serpenté deux fokontany dans la commune urbaine de Morombe, au nord. « Nous n’avons pas eu le temps de rassembler nos affaires. Nous avons senti le vent mais nous ne nous attendions pas à ce que la mer arrive jusque dans nos cabanes » raconte une mère de famille à Efoetse. À Beheloke, commune renommée pour ses belles plages, le fokontany de Beheloke bas a été le plus touché. Des membres de la communauté rapportent que la mer a parcouru quelque 120 m dans les villages. Un pêcheur âgé, dans le fokontany d’Ambolomailaka, sur la route de Madiorano, a déclaré qu’il n’a jamais vu pareil déchaînement de la mer, « même en période de cyclone ». « En voyant l’avancée subite de la mer vers les plages, j’ai heureusement eu le temps de dire à quelques pêcheurs de ramener les pirogues au-delà des plages, dans un lieu surélevé, sinon elles auraient été toutes cassées », raconte Tsivonoa, pêcheur. « À Tsifota, le débarcadère récemment fonctionnel, a connu d’importantes fissures et l’eau a envahi quelques moteurs de refroidissement du bâtiment », rapporte Aleph isaia, directeur régional de la Pêche et de l’économie bleue Atsimo Andrefana. La partie nord du littoral d’Ampanihy a également été touchée, de même que jusqu’à Faux-cap et Lavanono, dans le district de Tsihombe, région Androy. Des habitations ont été inondées.

Scientifique

Aucune perte en vie humaine n’està déplorer, selon les précisions du centre régional de gestion des risques et catastrophes à Toliara. Des sinistrés sont signalés à Efoetse et à Morombe jusqu’à hier soir. Les pêcheurs déplorent également leurs pirogues cassées par la force des eaux. Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l’économie bleue, est venu constater les premiers dégâts. À Ankiembe Bas Toliara, porte d’entrée des eaux de mer en temps de cyclone, la mer est montée jusqu’au niveau supérieur des digues. De nombreuses pirogues ont été cassées. « Les premières explications que l’on pourrait apporter à ce phénomène inhabituel sont les effets de l’équinoxe d’automne qui engage l’hémisphère nord. Toutefois, je me joins aux premières explications retenues par des collègues à l’Institut halieutique et des sciences marines (IHSM). Le soleil exerce une forte attraction sur la terre et le phénomène perturbe les mers. Nous faisons face à un phénomène exacerbé par le changement climatique», détaille le ministre. Les avis scientifiques divergent cependant car l’équinoxe d’automne est annoncé pour le 21 septembre prochain. C’est un phénomène qui engage l’hémisphère nord dans une nouvelle saison, quand vient la fin de l’été. « L’équinoxe a peut-être produit des impacts plus tôt ». L’Afrique du Sud fait également face à de fortes houles depuis le week-end dernier et les vagues ont atteint 7 m de haut. Les récents phénomènes de séisme au Maroc et les inondations en Libye présentent une forte probabilité de relation avec ce qui se passe actuellement. La dépression qui a ravagé la Libye est en provenance de la Grèce et est descendue jusqu’en Afrique du Nord. Tout ceci peut être relié. D’autres sites parlent d’une hypothèse de dilatation thermique des eaux de mer. « Il est trop tôt pour avancer de réelles explications scientifiques précises sur ce qui se passe dans le canal de Mozambique », finit Paubert Mahatante. La direction générale de la Météorologie annonce encore de fortes houles dans les trois jours à venir.