ANTSIRANANA – Un grand moment de musique classique partagé

C’était un vendredi magnifique et plein d’émotions. Ce moment, c’était un concert de musique classique en deux parties avec un orchestre inclusif, dans lequel jouent des musiciens en situation de handicap et valides, puis uniquement par les élèves de l’académie de musique de la capitale. Le piano lance le djembé de Sylvain, les xylophones poursuivent, le triangle d’Arson marque la syncope, la harpe attaque, la flûte de Martial chante, les cordes enchainent et la Habanera de Carmen de Bizet retentit sous la voûte de l’Alliance Française d’Antsiranana, devant une centaine de personnes réunies à cette occasion. Eux , ce sont les musiciens d’Allegro Moderato, une école de musique et un orchestre à Antsiranana incluant des personnes, enfants et adultes, présentant des fragilités psychiques, mentales et physiques, tout en promouvant une formation musicale capable d’activer et de développer des compétences énergétiques et émotionnelles, cognitives et relationnelles.

Et pour cette soirée exceptionnelle, ils ont été rejoints par quatre étudiants de l’Académie Nationale des Arts de la Culture d’Antananarivo. La pédagogie adaptée d’Allegro Moderato a été élaborée par des enseignants italiens et mise en œuvre à Antsiranana par Francesca Sivori , musicienne et professeure de musique de la coopérative Allegro Moderato de Milan. Lors de cette soirée à l’Alliance Française de Place Kabary, les musiciens d’Allegro Moderato se réjouissent de jouer ensemble Pier Gynt de Grieg, la marche turque de Mozart, la symphonie des jouets de Haydn. Ils y ont surmonté avec brio leurs difficultés motrices ou psychologiques. Bref, délivrer pile la note juste ensemble, malgré le bras qui tremblote, la vue défaillante, l’attention alternative. Chacun a trouvé l’instrument qui lui convient pour devenir ce soir-là, un concertiste. L’exercice du travail musical collectif favorise l’organisation de la pensée, la gestion des émotions et facilite les relations. Leur plaisir à jouer et la joie de les écouter se sont alliés pour une excellente soirée musicale. La seconde partie du programme a été assurée par quatre étudiants de l’Académie nationale des arts et de la culture d’Antananarivo dont deux violonistes Henoch et Nancy, un guitariste Dina et la pianiste Finaritra, virtuose dans Chopin, puis passant avec aisance à l’accompagnement d’airs de tango. Cette dernière a assuré avec une autorité précise la direction d’orchestre.