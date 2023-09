ANDRIAMPAMAKY – Un salon du livre à l’honneur des paysans

Et une merveille pour les habitants d’Andriampamaky. Un salon du livre sera organisé dans leur localité. C’est la deuxième édition de l’opération Bokiko pour promouvoir l’amour du livre auprès des paysans. « La première édition a été un succès. C’est pourquoi nous avons décidé de le poursuivre pour cette deuxième édition », selon Bokiko, le conducteur de ce grand projet. Ce salon est organisé pour les 22 et 23 septembre dans cette localité. Andriampamaky se trouve à 45 kilomètres d’Antananarivo, sur la route menant à Anjozorobe. Les livres à proposer seront des livres adaptés aux paysans. Une petite enquête a été menée dans cette localité pour connaître les livres qui intéressent les parents et les élèves de ce fokontany. C’est une belle occasion pour les paysans, les élèves, et plus généralement pour la population locale, de profiter de deux journées entières dédiées aux livres et à la lecture. Ces journées seront pleines d’animations enrichissantes. « Il y aura des concours de lecture, d’écriture, de poésie, une conférence avec des auteurs et aussi des animations. Faribolana Sandratra organisera ainsi un feu de camp avec des poètes vendredi soir,» selon toujours Bokiko. Les paysans seront donc à l’honneur.