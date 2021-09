Rugby – Doppel top 20 : COSFA étrille 3F5 Amboditsiry

Démonstration de force. Les rugbymen de COSFA ont étrillé les joueurs de 3F5 Amboditsiry hier au stade Makis à Andohatapenaka.

Un match à sens unique car les joueurs de COSFA par l’intermédiaire de Mickael portant le numéro 10 ont marqué le premier essai à la quatrième minute, puis Tiana l’a transformé (7-0). À la douzième minute, Miary de COSFA a réussi à aplatir dans l’en-but de 3F5 et c’est toujours Tiana qui l’a transformé ramenant le score à 14-0.

À la mi-temps, les joueurs de COSFA mènent largement au score (40-3). À la reprise, les joueurs d’Amboditsiry ont marqué un coup de pied de pénalité par l’intermédiaire de Rado à la 45ème minute ramenant les deux équipes à 40-6. Durant le match, les joueurs de COSFA ont marqué dix-neuf essais dont douze ont été transformés. Le score final est de 101 à 12.

Pour le match d’ouverture de la journée à neuf heures opposant TAM Anosibe à XV Avenir d’Andohatapenaka, le score final est de 27-8. Un match équilibré mais les joueurs d’Andohatapenaka confondent toujours la vitesse et la précipitation et oublient l’essentiel, marquer au moment opportun. Les joueurs d’Anosibé ont marqué cinq essai contre un pour les rugbymen d’Andihatapenaka.

Quant au match de 13 heures opposant JSTA Ambondrona à USIKOPA Andohatapenaka, les deux équipes répondent coup sur coup et le choc est très dur.

Piège

À la quatrième minute, JSTA Ambondrona par l’intermédiaire de Thierry a marqué un essai suivi du drop de Rhino à la septième minute (8-0). Le score à la mi-temps est de 18 à 10. À la reprise, les deux équipes se jaugent et les joueurs d’Ambondrona commencent à s’approcher dangereusement et à la cinquantième minute, USIKPA par l’entremise de Safidy a réussi à marquer un essai (18-15) puis à 56ème minute José le numéro 15 d’Ikopa a réussi un coup de pied de pénalité ramenant les deux équipes à 18-18. A la 62ème minute, Robby a réussi un coup de pied de pénalité ramenant le score à 21-18. Le score ne change plus. Durant le match, les deux équipes ont réussi à marquer chacune deux essais.

Le dernier match de la journée a opposé le 3FB Fahasalamana à MANG’ART Manjakaray, deux équipes déjà battues chacune à leur premier match. Chaque équipe n’a plus droit à l’erreur sous peine d’être reléguée au dernier classement de sa poule. Les joueurs du ministère de la Santé ont réussi à sortir du piège tendu par MANG’ART et ils se sont imposés sur le score de 41 à 32.