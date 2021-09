Région Itasy – Un nouveau centre d’Écoute et de Conseil

La lutte contre les Violences basées sur le genre avance à grand pas avec l’implantation du nouveau centre dans la région Itasy durant le passage du Président de la République.

Il s’agit du quatorzième centre d’écoute et de Conseil Juridique. L’inauguration du CECJ dans le district de Miarinarivo a été effectuée samedi dernier. Ce nouveau centre mis en place dans la région Itasy et sera sous la houlette du ministère de la Population de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme afin de recevoir les doléances de la population et surtout de soutenir les personnes victimes de violences et leur indiquer la conduite à tenir. « Ce centre est un signe d’entraide et de solidarité, une main tendue à tous ceux qui sont en difficulté, ne serait-ce que par les conseils qui y sont dispensés, a déclaré le président de la République Andry Rajoelina.

Tous les citoyens ont le droit de savoir qu’il y a une balise de protection et d’écoute comme ce centre en matière de VBG. « L’écoute résout 50% des problèmes. La mise en place de ce centre d’écoute est primordiale », a martelé le président de la République. L’effort de lutte contre les VBG dans cette région sera concrétisé par la mise en œuvre des activités de ce CECJ « C’est un centre dédié à l’aide et l’appui des personnes victimes de violences. Le centre aura pour rôle de prendre en charge les victimes à toutes les étapes depuis les plaintes jusqu’aux instances supérieures. Mieux vaut prévenir que guérir », indique Princia Soafilira, ministre de la Population et de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, lors de son discours.

Un décret sur les VBG

Prévention, prise en charge et dénonciation, ce sont les étapes à suivre dans le cadre de la lutte contre les VBG. Dans la prise en charge par exemple, un intervenant social se charge d’orienter la victime dès qu’elle franchit le seuil du centre d’écoute.

L’intervenant social aide la victime à porter plainte et rédige même la plainte dans la mesure où la victime ne sait ni lire ni écrire. Un accompagnement psychosocial sera également dispensé auprès des bénéficiaires du centre. Un décret d’application verra bientôt le jour en ce qui concerne la lutte contre les VBG.

Le décret d’application sera la mise en application de la loi 2009-008 relative à la lutte contre les VBG. Le décret passera en conseil de Gouvernement. « L’approba­tion de ce projet de décret sera un grand pas et un coup de pouce dans la prise en charge des victimes », enchaîne la ministre. La ligne verte 813 sera toujours disponible afin de signaler toutes formes de violences au niveau de la société.