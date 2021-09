Forum – Le Sommet France-Afrique se réinvente

Rompre avec le passé. Le Sommet France-Afrique a toujours été considéré, à tort ou à raison, comme une parfaite incarnation du néocolonialisme sous-couvert de dialogue au plus haut niveau. Pour le rendez-vous du 8 octobre à Montpellier, ce cliché d’antan va rejoindre le fond des archives des lointains souvenirs.

À cette rencontre qui se veut être un nouveau point de départ de ces relations ancestrales, souvent houleuses, parfois conflictuelles, dominées par la politique politicienne sous le sceau « pré-carré », aucune personnalité institutionnelle, Chefs d’État ou de gouvernement, ministres et autres n’y seront pas. Leurs fauteuils reviendront aux jeunes opérateurs économiques du continent.

Pour mieux la préparer, l’ambassade de France organise ce mercredi, des tables rondes autour de deux thèmes. « L’art et le genre, regards de femmes artistes ». « Entre­prendre en Afrique et à Mada­gascar, les outils français à disposition ». Des matières à réflexion pour oublier les sujets qui fâchent.