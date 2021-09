Finances – AccèsBanque lance une approche novatrice

Une trouvaille plus qu’intéressante. AccèsBanque Madagascar, ABM, met à la disposition des clients potentiels des préposés. Ils sont une centaine à être actifs dans la ville de Moramanga.

Une innovation qui sort des sentiers battus. AccèsBanque Madagascar, ABM, vient de lancer dans la ville de Moramanga une nouvelle approche, inédite et sans précédent. Des services de proximité au sens strict de l’expression. « Une centaine d’agents-conseils se met au service de ceux qui souhaitent avoir des contacts directs et sans protocole avec ABM. Sans aller dans les agences classiques et traditionnelles, ils viendront, vers ceux et celles intéressées par la gamme des produits offerts par notre établissement financier. Qui a pour vocation première de soutenir les entreprises et leurs familles », explique d’emblée Lucia Masy, cheffe de département acquisition clientèle chez ABM. En insistant que « leurs prestations seront gratuites ».

Pour leur première sortie en public à l’hôtel Émeraude, drapé aux couleurs de l’ABM à cette occasion, ces intermédiaires, si on peut les qualifier ainsi, bien plus nombreux que les employés d’une agence, ont été vêtus d’un tee-shirt blanc estampillé par un slogan qui résume tout ce qu’on peut attendre d’eux. « Mila vola maika, manatonà ahy ». Qu’on peut traduire de façon littérale « si vous avez un besoin urgent d’argent, vous pouvez vous adresser à moi ». De quoi faciliter le contact.

Principes et valeurs

« Le choix de Moramanga comme ville pionnière en la matière n’est pas fortuit. C’est une ville-carrefour au milieu de la capitale à l’Ouest, où tout se concentre. À l’Est, se trouve le plus grand port du pays à Toamasina. Au Nord, l’un des greniers à riz qu’est Ambaton­drazaka. Et au Sud, le district d’Anosibe An’ala. Autant dire que Moramanga tient une place stratégique et importante sur l’échiquier économique et financier à l’échelle nationale », explique Lucia Masy.

Elle continue par une présentation succincte de l’ABM. «ABM est une banque commerciale créée en octobre 2006 par Access Holding, fondée en 2006, à Berlin, en partenariat avec un groupe d’investisseurs locaux, allemands et internationaux. Nous avons deux cent mille déposants, quarante mille emprunteurs et trente agences implantées aux quatre coins du pays », précise-t-elle. Cette démarche innovante lancée à Moramanga qui consiste à rapprocher davantage la population, s’insère avec les principes et valeurs défendus et véhiculés par ABM. Qui s’énoncent comme suit.

« Nous avons comme mission de fournir les services financiers diversifiés pour répondre aux besoins des micro-entrepreneurs, petits et moyens entrepreneurs, MPME, ainsi que leurs familles et employés. Nous avons comme vision de devenir la banque au quotidien pour les entrepreneurs malgaches ainsi que leurs familles. Nous sommes convaincus que le développement des micro-entrepreneurs et les PME est vital pour le développement et la diversification de l’économie malgache. C’est pour cela que la Banque continuera à les appuyer en mettant à leur disposition un financement facile et responsable par le crédit mais aussi les services financiers dont ils ont besoin pour leur développement. Ceci dynamisera la création d’emplois et contribuera grandement à la réduction de la pauvreté ».

Les autorités locales et les élus locaux ou leurs représentants, envers qui ABM exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance, ont salué à sa juste valeur cette nouvelle facette des opérations bancaires.