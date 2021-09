Esca Antanimena – Rebika enchante le public de « miRitsoka Mifety »

Un plaisir réciproque entre le fameux Tarika Rebika et un public de tous horizons pour leurs retrouvailles. Le grand concert qui s’est tenu sur le terrain de foot de l’Esca Antanimena hier après-midi fut à la fois fraternel et convivial. Un bel exploit de la part de la bande à Lucien Randrianina, Tonton Pà, Hery Tiana, Noely et Hery donc, vu que cela fait un sacré bail qu’on ne l’a pas revu sur une aussi grande scène.

De même, « miRitsoka Productions » à l’organisation de cet événement a également réalisé une sacrée prouesse en ayant su fédérer du beau monde sur place. Sans doute l’un des rendez-vous incontournables de ce week-end, le retour sur scène de Rebika à travers cette grande première de « miRitsoka Mifety » était très attendu. C’est donc toute une liesse populaire qui s’est créée à l’Esca Antanimena hier après-midi. D’entrée, le groupe a ravivé la nostalgie de ses fans en entamant le concert avec le titre « Ny hiranay », comme pour rappeler sobrement que malgré trente ans d’existence, Rebika ne cesse de faire rêver ses milliers de fans. S’ensuivront dans le riche répertoire de ce concert, ces douces ballades romantiques du groupe qui fédèrent et émeuvent toujours autant.

Que ce soit ensemble, en duo ou en trio, les illustres membres du groupe se relayent sur la scène. De « Fatomaty » à « Ento aho », en passant par « Ngeza mankadiry », « Miredareda » ou encore « Tonga ilay malalany», tous ont chanté à l’unisson les chansons du groupe. Festif à souhait donc, le concert s’est terminé sur le titre « Cyclone » de Rebika, une chanson pleinement ancrée dans la réalité de la société actuelle qui a pleinement réjoui le public. De belles retrouvailles donc, qui confirment encore la notoriété du groupe après toutes ces années.