Disparition – Sammy Rastafanahy s’en est allé

La voix du reggae malgache s’est tue. C’est avec une grande tristesse que l’on a appris hier la disparition de l’un des tauliers de la scène musicale malgache hier. Particulièrement reconnu comme étant l’un des fiers portes-étendards de la culture rastafari, si ce n’est même le plus illustre d’entre eux au pays, Sammy Rastafanahy s’en est allé rejoindre le Panthéon aux côtés de son idole, Bob Marley.

C’est hier que la nouvelle est tombée, le chanteur, auteur et compositeur s’est éteint à la Réunion selon ses proches. Ayant vaillamment fait face à la maladie, Sammy Rastafanahy laisse en héritage sa passion pour le reggae pour tous ses fans de tous horizons. À l’image même de ce sobriquet qu’il a arboré fièrement durant toute ces années en enivrant la scène musicale de ses compositions, c’est l’esprit serein et en paix que ce grand rasta a rejoint les étoiles. De lui, on retiendra les chansons comme « Reggae feom-bahoaka », « Angady » ou encore « Aiza tanteliko teto», à travers lesquelles il a à la fois conscientisé la jeunesse comme il fédère leurs aînés. La dépouille de Sammy Ras ta fanahy étant à la Réunion, sa famille comme ses proches se mobilisent pour le ramener dans son Madagascar natal et en appelle à la solidarité de tous ses fans.