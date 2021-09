Basketball – N1B Dames : ASC Boeny et TGBC Betsiboka sur le trône

Les Championnats de Madagascar dans la catégorie N1B Dames et U20 Garçons ont rendu le verdict hier à Mahajanga. Les joueuses de TGBC Betsiboka ont ravi le titre de cham­- pionnes de Madagascar en battant sur le score de 63 à 53 les filles de l’ASA Anala­manga. Sur le match de classemen t, les joueuses de BTBBA Diana occupent la troisième place en écartant les joueuses de MB2ALL Analamanga sur le score de 33-24. Dans la catégorie U20, les garçons de l’ASCB Boeny ont écarté sur le score de 60 à 52 les gars de MB2ALL. La ligue régionale d’Anala­- manga est le grand perdant de ces deux finales. Sur le match de classement U20, SERASERA Vakinankaratra s’adjuge la troisième place en écartant sur le score de 68-67 les garçons de DTSC Analamanga. L’enjeu pour les N1B dames est de monter en première division et de concourir et affronter les meilleurs du pays pour s’adjuger le titre de champion de Madagascar. Les deux équipes finalis tes peuvent encore se rattraper aux championnats N1A.