Barea – La FMF songe à une promotion de Flora

Nous sommes exactement à deux semaines de la fenêtre internationale du mois d’octobre. Une double confrontation avec la République Démocratique du Congo attend Madagascar à cette occasion.

La première en terre congolaise. La deuxième sur le territoire malgache. Une question se pose avant ces deux échéances : « qui dirigera la sélection malgache ? ».

Pour rappel, le contrat d’Éric Rabesandratana stipulait qu’il était engagé pour les deux premiers matches des éliminatoires du Mondial 2022. Deux rencontres qui se sont soldées par deux revers devant le Bénin et la Tanzanie.

Une rumeur à ce sujet a pris de plus en plus d’ampleur à Isoraka, ces derniers jours. Elle est apparue en même temps que l’installation à Antananarivo du coach assistant des Barea, Fabiano Flora.

Potentiel

Les dirigeants fédéraux ne souhaiteraient plus renouveler le bail de Rabe. Et ils songeraient à promouvoir son assistant, pour que ce dernier endosse le costume de head coach.

« La proximité de Flora avec les joueurs, son aisance tactique et son abnégation ont convaincu la Fédération », souffle une source auprès de la FMF. Dans notre édition de vendredi dernier, nous évoquions justement le fait que le Portugais mettait un point d’orgue à connaître personnellement chaque membre de la sélection. Et ce, afin de mieux juger le potentiel de chacun et d’en tirer le meilleur sur le terrain.

Si cette rumeur vient à être confirmée, un changement significatif pourrait survenir. En effet, le technicien portugais serait enclin à chambouler l’effectif. Et ce, afin de garder uniquement ceux qui mouillent vraiment le maillot.

La FMF devrait statuer officiellement sur le sujet prochainement. L’on saura alors le nom du sélectionneur des Barea pour les prochains matches.