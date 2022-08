Grand Tana – Les communes attendent des résultats

Le projet de renforcement de capacité pour les 28 communes de Tananarive est une prévision pour pouvoir faire face à l’augmentation de la population. Tous les services existants dans la commune prennent un rôle important, donc le maire doit savoir gérer. Le but est de renforcer la richesse intellectuelle de chaque maire pour faire avancer son territoire de travail.

L’achèvement du renforcement de capacité doit aboutir à un bon résultat. Selon les explications du maire de la commune rurale d’Ankaraobato, Herinjato Samuelson Ramamenosoa « la réalisation et transmission de ce renforcement se résume à ce que la commune puisse offrir un meilleur service aux demandeurs. J’espère que cette formation apportera des connaissances aux collègues, mais aussi des équipements pour la commune notamment en informatisation ».

La formation est bénéfique pour chaque commune, a dit Jimmy Randriantsoa, le maire de la comme rurale d’Alasora. « Ceci permet de faire des partages de connaissances pour améliorer le travail au sein de la commune. Pourtant, le budget est limité, il y a donc un pourcentage auquel le maire ne peut pas répondre aux demandes de matériel ».

Le gouvernement malgache et l’Agence Française pour le Développement ont conclu un accord pour donner un appui de financement pour les 28 communes. L’accord a commencé en 2018. « Madagascar a reçu un budget de 5 millions d’euros, dont 3 millions alloués pour la création d’une agence gérée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire. Les deux millions restants étaient destinés à la formation de 28 maires deTananarive. Cette formation, pour transmettre les bases de la réussite de la décentralisation et du développement, ne se limite pas à la théorie. L’INDDL fournit également des matériaux à la commune à travers le projet, afin qu’ils puissent avoir les compétences nécessaires pour faire leur travail » a expliqué le Directeur Général de l’Institut National de la Décentralisation et du Développement Local, Said Ahmad Jaffar.

Le projet se terminera en juin 2023. Donc, en mars, les formations et les travaux d’appui dans chaque commune doivent être achevés, a-t-il continué. Le choix de financement de la commune se base sur la décision de l’AFD, qui décide de qui sont communes à potentiel, qui a le plus de taux de croissance. Cette formation pour le Grand Tana a commencé peu après l’accord.