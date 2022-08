Exportateurs de vanille dans la Sava – Front uni face au marché international

Le ministre du Commerce et le ministre de la Justice ont appelé à la solidarité des exportateurs à Antalaha, jeudi, dans le cadre des réformes entreprises sur la filière vanille.

En déplacement dans la région Sava, le ministre Edgard Razafin­dravahy a délivré les agréments d’exportation, en présence de 66 des 70 opérateurs convoqués. Il a rappelé en toute transparence « que tous les dossiers complets ont été renouvelés ». Les nouvelles demandes d’agrément par contre ont fait l’objet de spéculation, et des études plus détaillées devraient avoir lieu.

Les agréments ont été délivrés sous condition de respect des engagements. Parmi ces engagements figurent le respect des prix planchers, le rapatriement des devises, la régularisation fiscale, le respect des normes à l’exportation, le respect de la charte éthique, ou encore l’interdiction des rétrocessions et dividendes aux acheteurs. Le non-respect des engagements entraine un retrait de l’agrément.

Le ministre du Commer­ce a rappelé la situation d’impuissance face aux acheteurs internationaux, qui tirent progressivement vers le bas le prix de la vanille.

Face à cela, il est primordial de constituer un front uni. « Il suffit qu’un exportateur ne respecte pas le prix fixé à l’export, pour que ce dernier ne soit plus respecté, que celui ci soit à 250 ou 150 dollars le kilo » affirme le ministre.

Une vision à long terme

Un Appel à Manifestation d’Intention sera bientôt soumis au Conseil du Gouver­nement. Cet appel permettra de dresser une liste de tous les acheteurs internationaux de la vanille malagasy, et de formaliser les engagements de ces derniers à respecter les réglementations malagasy.

Le ministre a partagé son incompréhension de voir un pays leader sur le marché de la vanille comme Mada­gascar n’avoir aucune donnée tangible sur ses acheteurs.

Pendant longtemps, la vanille malagasy a représenté une manne importante pour le pays, avec encore l’année dernière plus de 600 millions d’euros en valeurs exportées. Et pourtant, malgré les années, les prix ont toujours été instable, et les investissements dans le secteur sont restés faible.

Oser réformer, bousculer l’ordre établi, le Conseil National de la Vanille sera prochainement doté d’un budget à partir des cotisations des exportateurs. Parmi les priorités, la mise en place d’un laboratoire certifié pour garantir la qualité et la traçabilité des gousses de vanille, ou les programmes de soutien aux planteurs, et de sécurisation des plantations de vanille.

En somme, la filière locale doit afficher un front uni, un message qui a été entendu et soutenu par les exportateurs de vanille dans la Sava.