Entrepreneuriat – Gestion de contentieux contractuels

La signature de convention de partenariat entre la COMFWB Madagascar chapter et le CAMM s’est tenue hier à la Chambre de commerce et de l’industrie à Antanina­renina.

Une convention destinée aux femmes entrepreneures, adhérentes de la Comesa Federation of Women in Business ou COMFWB Madagascar chapter ayant pour objectif de les former, sensibiliser, et de les accompagner en matière d’élaboration de contrat commercial sous l’angle juridique et dans le cadre de la gestion des contentieux contractuels.

« Plus de cinquante pour cent des femmes entrepre­neures ignorent l’existence du CAMM, Centre d’arbitrage et de médiation de Madagascar. Dans la plupart des cas, le contrat commercial n’est pas conclu par écrit mais verbalement surtout pour les entreprises gérées par des femmes. De ce fait, quand il y a un désaccord entre les parties prenantes, le travail est interrompu en plus des autres dommages personnels. C’est la raison pour laquelle, nous voulons souligner l’importance du contrat de partenariat écrit entre les contractants et les différentes formes d’alternatives au cours de cette convention » affirme Fanja Razakaboana , présidente de la COMFWB.

Le fait de conclure un contrat de partenariat permet aux femmes entrepreneures de collaborer sereinement tout en évitant les éventuels conflits entre les parties prenantes.

Avantages

Grâce à cette convention, elles bénéficieront des formations sur l’importance du contrat de partenariat mais aussi sur les différentes formes d’alternatives qui doivent figurer dans le contrat.

« Pour le cas de deux entreprises qui coopèrent, le problème se situe souvent au niveau du désaccord sur la qualité de l’article exporté et les devises fixées par les entreprises. Il est difficile pour un entrepreneur de trouver un marché, aussi une fois qu’il y a un désaccord entre les deux parties et que l’affaire est menée au tribunal, le contrat s’arrête là. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’élaborer au préalable un contrat de partenariat et d’y figurer les moindres détails afin de faciliter la résolution des problèmes » explique Gérard Ramangaharivony, Secrétaire général auprès du Centre d’arbitrage et de médiation Madagascar (CAMM).

La convention entre COMFWB et CAMM dure un an et touche tous les régions de Madagascar qui regorgent de nombreuses femmes entrepreneures.