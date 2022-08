Électricité – La facture de la Jirama explose

La plupart des ménages ont été victimes de la hausse de la facture de la Jirama en juillet dernier. Certains ont vu leur facture augmenter au double.

LES abonnés à cette Compagnie de distribution d’eau et d’électricité se sont tous plaints d’une montée brutale de leurs factures. » Notre facture d’électricité n’a jamais excédé les 10 000 ariary, mais ce mois, elle est montée à 90 000 ariary, alors que notre consommation quotidienne n’a pas changé. Pourtant, nous faisons l’auto-relevé régulièrement. Lorsque nous leur avons demandé la raison de cette hausse, les responsables de la Jirama n’ont pas donné d’explication, mais ont juste répondu que nous pouvions échelonner en deux tranches le paiement de la facture”, explique un père de famille habitant à Ivandry.

« La hausse de la facture que nous avons reçue en juillet est exorbitante car on nous a fait payer 150 000 ariary alors que d’habitude, notre facture était de 80 000 à 90 000 ariary. Pourtant, pendant la journée, notre mère demeure seule à la maison. Elle ne regarde même pas la télévision, autrement dit, elle ne consomme pas du tout d’électricité. Lorsqu’on a demandé des explications à la Jirama, elle a dit que la hausse vient du prix de location des compteurs « , se plaint une jeune fille du quartier d’Ambohitrarahaba.

Cette augmentation des factures sème la panique parmi les consommateurs ordinaires. Ainsi, ces simples abonnés craignent qu’ils soient affectés par le nouveau tarif Optima business qui sera appliqué à partir de juillet et août.

Clients non-résidentiels

Toutefois, la Jirama a expliqué que ce nouveau tarif Optima Business ne concerne pas les clients résidentiels, mais uniquement les clients non résidentiels.

» Quelle que soit la consommation en électricité des clients résidentiels, le nouveau tarif Optima Business ne les concerne pas du tout. Peut-être qu’ils n’ont pas fait d’auto-relevés de leur compteur et n’ont pas livré l’index au bureau de la Jirama, alors, la facture s’est cumulée”, selon les explications reçues de la Jirama.

Pour rappel, seuls les clients non résidentiels sont concernés par l’application du nouveau tarif Optima business, c’est-à-dire les moyennes et grandes entreprises.

L’application de ce nouveau tarif se fait de manière progressive, et en trois temps, avec des hausses qui seront réduites de 40% pour les mois de juillet et août, de 20% pour les mois de septembre et d’octobre, et de 10% pour les mois de novembre et de décembre.

Cette modification tarifaire sera appliquée à 100% sur la facture à partir de janvier 2023, selon la Jirama.