Développement vert – Le PLAE poursuit ses actions

De la gestion des bassins versants à la distribution de titres fonciers, d’intrants et de semences agricoles en passant par le reboisement, les actions du Programme de Lutte Antiérosive (PLAE) se poursuivent.

LE PLAE est un programme de développement cofinancé par la République Fédérale d’Allemagne à travers la KfW et le gouvernement de Madagascar à travers le ministère en charge de l’Agriculture. Le programme promeut l’économie verte en milieu rural en contribuant à la réduction de la pauvreté et à la gestion durable des ressources naturelles. Il est réalisé par phase de financement de projet octroyé après évaluation de la mise en œuvre de celui-ci.

Lors de ses deux premières phases, le programme s’est concentré sur la lutte antiérosive des bassins versants autour des 5 périmètres rizicoles irrigués de Madagascar, à savoir la plaine de Marovoay (Région Boeny), la plaine de Bezaha (Région Atsimo-Andrefana), Plaine de Bemaha (Région Amoron’i Mania) et plaines d’Ambilobe (Diana) et d’Andapa (Sava).

Pour les phases 3 et 4 du programme, le PLAE se focalise sur l’appui à la production de bois d’énergie par des groupements villageois afin de réduire la pression sur les forêts naturelles autour des régions d’intervention (Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et Ihorombe). Et pour le PLAE V, la restauration des paysages et des forêts sera la priorité. « Dans toutes les phases du PLAE, la protection antiérosive des sols afin de préserver l’utilisation durable des bassins versants reste toujours une activité transversale », a-t-on aussi souligné.

À savoir que le PLAE entame actuellement sa dernière année pour la phase IV, dans le cadre de sa mise en œuvre. Selon le rapport établi, 302 titres fonciers ont été distribués pour les bénéficiaires du programme dans la commune d’Anahidrano, région Sofia. Les deux cent quatre vingt-onze titres restants seront finalisés et distribués au cours du mois de septembre. Des intrants et des semences agricoles (riz, maïs, black eyes…) sont également remis aux paysans des régions concernées.

Selon les explications fournies, la distribution des titres et des intrants et semences agricoles a pour objectif de sécuriser les activités des bénéficiaires dans la parcelle de reboisement, de protéger la surface agricole contre l’érosion et d’assurer l’autosuffisance alimentaire et l’amélioration des revenus des paysans.

Implication de villageois

On sait en outre que depuis 2018, le PLAE IV a couvert 6.700 ha dans le cadre de son opération de reboisement dans 35 communes dans 4 régions d’intervention, à savoir Haute Matsiatra, Amoron’i Mania et Ihorombe. Ce qui a permis de protéger 1.300 ha de surfaces rizicoles contre l’érosion, sécuriser 2.800 ha de parcelles de reboisement et instaurer deux cent sept groupements communautaires. Pour la région Sofia, 3.100 ha de reboisement ont été réalisés, 1.300 ha de surfaces rizicoles protégées contre l’érosion et l’ensablement et 1.315 ha de parcelles sécurisées. Le PLAE IV Sofia entamera sa clôture par un atelier le 20 août 2022 à Antsohihy.

Notons que le PLAE est un programme dont le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage est le maître d’ouvrage des projets qui est représenté par un coordinateur national. Des bureaux de consultants sont mandatés pour la gestion et la mise en œuvre technique des projets. Le PLAE IV est mis en œuvre par le bureau GFA Consulting Group, tandis que le PLAE V le sera par le bureau AHT Group AG. Les unités de gestion gèrent et se chargent de la mise en œuvre des projets à travers les antennes régionales. Un comité d’orientation et de suivi est institué dans chaque région d’intervention du programme.

Selon toujours le rapport, le PLAE a beaucoup contribué à instaurer une économie verte à Madagascar à travers différentes actions comme la fourniture des appuis essentiels à la mise en place des structures organisationnelles paysannes, à la fois des structures de base et des structures fédératives, qui sont les structures de gestion chargées d’appliquer les règles de gestion à vocation énergétique, des mesures antiérosives et des nouvelles pratiques agro-pastorales.

Les responsables du programme qui insistent sur le fait que l’accent est mis sur l’implication et la responsabilisation des villageois dans la réalisation, dans la gestion et dans la protection de leurs réalisations. « Le PLAE met en pratique des procédures et des outils répondant au mieux à la situation locale et aux conditions sociales. La demande de collaboration doit émaner des groupes cibles », a-t-on souligné avant de noter que le diagnostic de la situation, l’élaboration des solutions, la planification et la réalisation sont discutées conjointement et finalement décidées par les villageois.