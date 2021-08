Zéro décibel au-delà du Grand Tana

Un break d’Antananarivo, c’est d’abord une cure salutaire de silence. Sans nécessairement se retrouver dans une vallée profonde où l’on entend que le chier aboyer à la lune. Juste la campagne proche, un peu au-delà du Grand Tana. Avant que les rocades et autres by-pass n’y fassent intrusion, précédant de peu les aménageurs sur remblais qui favorisent l’installation en zones inondables d’une population armée d’équipements bluetooth très sonores.

Ici, dans le silence de la nuit, plutôt que de penser à appeler le plus proche commissariat pour faire cesser un tapage nocturne, on se surprend à philosopher sur ces charrettes à boeufs qu’on entend glisser dans la nuit. Les cahots des roues cerclées de fer en deviennent émouvants. Vers quelle destination, qu’on imagine lointaine, cheminent-ils ainsi bien avant l’aube du poète qui blanchit la campagne ? À quelle vitesse moyenne se déplace une charrette Bouts (du nom du même ferronnier qui avait fourni le fer forgé du palais Masoandro au Rova d’Antananarivo en 1888) ? Et si les humains ont l’obstination de leur décision de veiller tard ou de se lever tôt, les zébus de trait n’ont-ils pas leur horloge biologique chamboulée ?

Les citadins se moquent que les paysans s’endorment en même temps que les poules, mais c’est sans compter qu’ils se réveillent bien avant que le coq ait chanté trois fois. Tout cet empressement, c’est pour livrer en produits frais périssables une clientèle urbaine ingrate : la prochaine fois que vous comptez marchander âprement un billet de 500, songez à toute cette peine à la lueur de la lune.

Les abords du lac de Dorodosy, à Imerimanjaka, avaient connu la même tranquillité. Mais, c’était avant le by-pass et tout cet appétit foncier qui fait disparaître des lacs sous des mètres cubes de terre qui attendent de fructifier en million du mètre carré. Depuis toutes ces vallées nourricières, au pied des douze collines qui n’étaient pas que douze, des caravanes convergeaient nuitamment jadis, sans attendre le coq, mais accompagnées du chien se dandinant entre les hautes roues qui assurent la formidable garde au sol propre à assurer à cette traction animale d’enjamber des ornières où les chevaux mécaniques des SUV broutent du carter.