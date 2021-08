Tanambao Sotema – Un incendie suspect

Cinq maisons d’habitation abritant quatorze familles, de magasins de stockage et une épicerie ont été dévorés par les feux dans la nuit du mardi au mercredi vers une heure du matin, au bazar de Tanambao-Sotema très croisement. Les sapeurs-pompiers auraient mis du temps à arriver sur les lieux, d’après les victimes. L’origine du feu reste un mystère pour eux. Un poteau électrique de haute tension de la Jirama a également été la proie des flammes et des courts-circuits étaient observés pendant plusieurs minutes. « Nous avons appelé la Jirama, le courant n’était pas coupé à temps et nous n’avons pu rien faire. Tout était dévasté et réduit en cendres », déplore un père de famille.

Ce terrain du bazar a été la cause d’un litige foncier au début de l’année. Les occupants devaient quitter les lieux pour la réalisation d’un projet de construction d’un établissement hospitalier. Mais le fokonolona et les commerçants ont fait bloc pour s’opposer à la décision d’expulsion. Aucun représentant des autorités n’est descendu sur les lieux face au sinistre. Seuls les agents du service Incendie de la commune urbaine de Mahajanga étaient sur place.