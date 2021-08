RN-10 – Un homme meurt dans un taxi-brousse surchargé

Décédé en plein voyage. Un homme a trouvé la mort à bord d’un camion « karandalana », transporteur de voyageurs, en direction de Tolagnaro, hier. Le véhicule a été indiqué plus que chargé au départ de Toliara. « Nous étions neuf passagers par banquette alors que normalement c’est six, sans compter les enfants en bas-âge. Il y a les bagages et de la marchandise avec nous et sur le porte-bagage sur le toit. En cours de route, le taxi-brousse s’arrête et prend encore et encore de passagers, qu’une dizaine sont carrément accrochés au porte bagage avec les bagages » raconte un passager. Dans cette ambiance de surcharge, un homme voulant aller à Ambovombe, a fait un malaise et a cessé de vivre en cours de route. Le cœur de la victime s’est arrêté de battre quand le véhicule allait passer au niveau de la commune de Tranoroa. Le corps a dû être descendu à cette commune pour être récupéré par sa famille. La personne décédée est indiquée être le beau-frère d’un parlementaire de cette partie sud du pays. Elle allait justement assister à une cérémonie familiale de ce député. Mais les aléas du voyage avec le camion taxi-brousse de MF, ne respectant plus les cahiers de charge l’ont happé…à mort.