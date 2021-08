Rencontres de Paris – Le GEM en tête de pont

Une participation intéressante. Madagascar sera à l’honneur lors des Rencontres des entrepreneurs francophones, REF, de Paris du 24 au 27 août. D’abord parce que le président de la République Andry Rajoelina sera la seule personnalité de son rang invitée à cet événement économique et financier de taille en réponse à la crise sanitaire. Ensuite, du côté des opérateurs économiques malgaches, ils seront conduits par Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de Madagascar, GEM. Il sera épaulé par Hery Lanto Rakotoarisoa, Hary Andriantefihasina, et Hassim Amiraly, respectivement président du Groupement des entreprises franches et partenaires, du GEFP, du Syndicat des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics, SEBTP et du Syndicat des industries de Madagascar, SIM. Trois entités membres à part entière du GEM.

La REF est un événement privé organisé chaque année par le MEDEF, Mouvement des Entreprises de France.

Thierry Rajaona, prendra la parole en participant au débat autour du « Financement des économies francophones » le mercredi 25 août de 11h40 à 12h15. La veille, en direct du plateau de la chaîne de la REF, le président du GEM est prévu intervenir de 15h15 à 15h20. Il s’agit d’une intervention transmise sur http://laref.org/. Ces horaires correspondent aux heures de Paris.

À titre de précision, la REF 2021 se tient à l’hippodrome de Longchamp à Paris, très connu des turfistes. Cet événement réunit les délégations des pays francophones.