Programme du week-end – De la musique pour tous les goûts

Après une semaine chargée, rien de mieux qu’une bonne dose d’évasion musicale et artistique le tout dans un cadre convivial. Le week-end s’annonce ainsi faste et festif.

Rija Ramanantoanina et Lilie en duo de charme

Deux artistes qui ont toujours su afficher leur complicité sur scène, Rija Ramanantoanina et Lilie, également deux voix de velours des plus envoûtantes seront au Piment Café Behoririka ce soir à partir de 20h. L’occasion ainsi de les retrouver en duo, toujours plus énergique que jamais et prêt à vous enivrer de par son répertoire qui laissera surement la part belle au romantisme, ainsi qu’à la nostalgie de la belle époque d’antan. Les inconditionnels de ce fameux duo le savent déjà donc, il nous réservera sans aucun doute également de belles surprises et des interprétations inédites tout au long de la soirée. D’une grande sobriété, mais toujours aussi charmant à chaque fois, Rija Ramanantoanina et Lilie promet un cabaret-concert convivial ce soir.

Donnah Trumpet se découvre à la Teinturerie

Un jeune musicien unique en son genre, qui par la seule force de son talent continue à se faire un nom dans le milieu musical de la capitale. Donnah Trumpet est une belle découverte à apprécier si vous êtes définitivement fan du genre folklorique et traditionnel enchanteur des hauts plateaux. Après avoir enflammé la scène du No comment Bar Isoraka l’année dernière, cet héritier de la fratrie Donné Sahondrafinina qui conquiert depuis plusieurs décennies la scène du hira gasy nationale nous revient ainsi à la Teinturerie Ampasanimalo ce soir à partir de 19h pour un concert exclusif de sa part. Tel un homme-orchestre à part entière, il promet de nous y enivrer de la ferveur de ses compositions avec sa trompette donc, mais également de la valiha ou encore de l’accordéon.

No Mady rempile pour un concert électrisant

Un événement à part à ne pas rater si vous êtes amateurs du genre. Demain après-midi à partir de 15h30, la Teinturerie Ampasanimalo affiche ce qui est sans doute l’un de ses concerts phares de cette saison. Un groupe doté d’un charisme sans égal, qui sait continuellement vous charmer grâce au talent de ces artistes qui le composent, No Mady nous revient ainsi plus énergique que jamais. Composé de Stéphanie Razakaratrimo au chant et à la guitare, celle qui illustre le pilier même du groupe, mais également Tasha Randrianarilalaina à la basse et Miora Rabarisoa à la batterie, le trio No Mady promet de nous enivrer et de nous surprendre également en conjuguant le rock avec un zeste de rap, de jazz et même du classique dans ses compositions. Maîtrisant particulièrement le genre « rock électro-grunge », No Mady électrisera ainsi la scène de la Teinturerie demain après-midi.

Du rock indé avec The Revery

Issu d’une jeune génération de mélomanes dont la créativité passionne une toute aussi jeune communauté de passionnés de rock, The Revery est un groupe à découvrir, excellent particulièrement dans le genre rock indé. Dans le milieu donc, le groupe composé d’Antonio à la batterie, Riccardo à la basse et Hasina à la guitare transcende déjà un public d’afficionados depuis 2015 maintenant. Porté par cette passion pour le rock, ils ont tous trouvé dans la musique le carburant qui tient le moteur de leur âme en état de marche selon eux. The Revery sera sur la scène du Nocomment Bar Isoraka demain soir à partir de 20h. Chantant l’amour et les tracas de la vie quotidienne en général, le rock nous convie à y apprécier ses compositions.

Profitez du salon des jeux de société

Le « Salon des jeux de société » égaye actuellement le hall de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) à Andavamamba pour sa 26ème édition et se clôturera demain. Hâtez-vous donc pour y profiter en toute convivialité d’une pléiade de jeux en tous genres qui promet de vous enchanter, tout comme ils vous feront travailler les méninges. Entre le jeu de go, le scrabble et les échecs qui y sont mis à l’honneur, vous y trouverez une diversité de jeux ludiques pour tous les âges, ainsi que les joueurs de tous horizons.