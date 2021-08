Population – Un département spécial dédié aux jeunes

Un département spécial est dédié aux jeunes, depuis la formation du nouveau gouvernement. Le chef d’Etat, Andry Rajoelina, a nommé Tahiana Juliana Ratovoson, comme vice ministre en charge de la Jeunesse, auprès du ministère de la Jeunesse et des sports. « Les jeunes représentent 70% de la population. S’ils ne sont pas mis en valeur, il sera difficile de développer le pays », indique Tahiana Juliana Ratovoson, ancien directeur général de la Jeunesse, pour expliquer les raisons de la création de ce département, hier.

De nombreux jeunes sont des charges pour la société, actuellement. Les uns sont sans emploi, d’autres sombrent dans la toxicomanie. En tête de plusieurs associations, depuis son jeune âge, Tahiana Juliana Ratovoson connaît les difficultés auxquelles font face les jeunes, et à quel point, ils ne sont pas mis en valeur. « Le but est de renverser cette situation. Les jeunes seront nos forces, ils deviendront des citoyens responsables », a déclaré la plus jeune membre du gouvernement.

À 32 ans, Tahiana Juliana Ratovoson a plein de projets en tête, pour mettre en valeur ses semblables. « Le ministère de la Jeunesse et des sports avait déjà des stratégies pour la promotion des jeunes. Avec ce nouveau département, nous allons multiplier nos actions et nos interventions, en faveur des jeunes », enchaîne cette présidente par intérim de l’Union Panafricaine de la jeunesse, depuis 2019. La formation et l’employabilité, des appels à projet, la protection des jeunes contre la grossesse précoce et contre la toxicomanie, la promotion des loisirs, la redynamisation des maisons des jeunes font partie des stratégies de la vice ministre.

« Nous allons travailler avec plusieurs entités, dont d’autres ministères, pour atteindre nos objectifs. Nos actions vont toucher des millions de jeunes, et non quelques centaines », précise cette jeune femme qui souhaite être un modèle pour les jeunes. Avec son expérience et ses compétences en leadership au niveau national et international, Tahiana Juliana Ratovoson projette de placer un vrai dynamisme chez les jeunes. « Des résultats seront palpables dans six mois», promet-elle.