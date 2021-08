Maevatanàna – Un client d’hôtel tué dans une fusillade

Lundi soir, les balles ont sifflé en pleine ville de Maevatanàna. Sept bandits armés ont attaqué un groupe d’opérateurs acheteurs d’or dans un hôtel. Un autre client de l’hôtel a été frappé par les projectiles. Il est décédé après son évacuation vers l’hôpital.

Selon la police, « Les braqueurs espéraient trouver de l’or sur leurs cibles qui venaient d’Antananarivo. Mais puisqu’ il n’y en avait pas, ils ont raflé leurs portables et argent, s’éle­vant à 22 540 000 ariary. Un d’eux y est entré, tandis que les autres attendaient à l’extérieur ».

Les policiers ont débarqué et engagé la poursuite. Ils ont appréhendé celui qui avait la grande partie du butin. Le quidam a résisté avec son pistolet, mais il a rapidement été neutralisé. Le sac contenant 14 545 000 ariary, les portables des victimes et des effets vestimentaires ont été pris en sa possession. Des cartouches de fusil d’assaut kalachnikov et son arme ont également été saisies.

Les autres coauteurs se sont enfuis dans le noir, sans laisser de traces. Les policiers et gendarmes se sont entraidés pour mener le ratissage.

Le captif a été traduit au parquet, hier. Le juge d’instru­ction a encore poursuivi son interrogatoire, d’après les dernières informations recueillies.