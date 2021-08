Examen-Toliara – Les résultats du baccalauréat dans 15 jours

Les corrections des examens du baccalauréat ont commencé mardi dernier pour la région Atsimo Andrefana. Les épreuves du baccalauréat d’Enseignement général ont débuté le 9 août et ont duré cinq jours. Le baccalauréat technologique et le baccalauréat professionnel et technique ont débuté le 9 août également mais les épreuves n’ont pris fin que le 19 août 2021. « Il faut compter dix-sept jours calendaires pour les corrections des examens du baccalauréat. Les résultats du baccalauréat d’enseignement général seront connus dans environ quinze jours à compter d’aujourd’hui », a précisé Andriamanantena Razafiharison, président de l’université de Toliara. Et lui de souligner par ailleurs que des caméras de surveillance ont été installées dans les salles des centres d’examen de Toliara ville. Ceci, afin de réduire les risques de fraude organisée par les étudiants ou entre eux et les surveillants. « Depuis l’histoire des fuites de sujet en 2019, nous avons pris d’autres mesures de suivi et de contrôle et effectivement, la mise en place de caméras de surveillance dans les salles d’examen a réduit les fraudes », ajoute le président de l’université.