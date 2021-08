Environnement – Tension entre la ministre et la vice-ministre

La vice-ministre chargée de la Reforestation est entrée officiellement, en fonction, hier. La tension entre elle et la ministre de l’Environnement est palpable.

Mettre les points sur les i. Vahinala Baomiavotse Rahanirina, ministre de l’Environnement et du développement durable, a visiblement tenu à mettre les choses d’entrée, quant à la hiérarchie et au fonctionnement de son département.

L’installation officielle de Hortensia Antoinésie, en tant que vice-ministre chargée de la Reforestation auprès du ministère de l’Environnement et du développement durable, s’est déroulée, hier, à Ambatobe. Un événement attendu par bon nombre d’observateurs, étant donné les péripéties des circonstances qui ont précédé sa nomination au sein du gouvernement. Depuis quelques mois, la vice-ministre Antoinésie, qui est une des cadres du parti Vert, s’est employé à pilonner les actions de la ministre Baomaivotse Rahanirina.

Hiérarchie

Questionné sur ce que serait la teneur de sa collaboration avec la ministre de l’Environnement, Hortensia Antoinésie a tenté de bâcler le sujet en déclarant, « ce ne sont que des malentendus ». Elle a ajouté, « je n’ai aucun problème avec la ministre. Nous allons travailler la main dans la main ». Sur sa lancée, elle a indiqué qu’« il y a des choses qui ont été faites, mais il reste beaucoup à faire aussi. Nous avons été sollicités pour apporter des améliorations ».

La ministre et la vice-ministre ont tenu une interview côte-à-côte à l’issue de la cérémonie d’installation. Face à la presse, Hortensia Antoinésie a mis en avant le fait qu’elle a une stratégie et une politique de mise en œuvre pour l’effectivité de la reforestation du pays.

La vice-ministre s’est, cependant, fait rembarrer sans ménagement par Vahinala Baomiavotse Raharinirina. Ayant gardé le silence face aux tirs à boulets rouges dont-elle a été la cible depuis quelques mois, la ministre de l’Environnement a, visiblement, voulu régler ses comptes, à sa manière, hier. Pour cela, elle a appuyé sur l’ascendance hiérarchique qu’elle a sur Hortensia Antoinésie.

« Le ministère de l’Environnement et du développement durable n’est pas divisé en deux », souligne la ministre Baomiavotse Rahanirina. Elle soutient que ce serait dans cet esprit que le président de la République et le Premier ministre ont pris la décision de nommer la vice-ministre. Soulignant la qualité de vice-ministre de celle chargée de la reforestation, justement, la ministre de l’Environnement souligne qu’il ne s’agit pas d’un secrétariat d’État. « Aussi, il n’y a pas de structure indépendante du ministère de l’Environnement ».

Vahinala Baomiavo tse Raharininra a asséné le coup de grâce à Hortensia Antoinésie son déclarant que « toutes les décisions et actions de la vice-ministre doivent passer par la validation de la ministre. Il n’y qu’une seule politique qui dicte toutes les décisions et actions, c’est celle du ministère pour la concrétisation du Velirano numéro 10 du Président, qu’est la gestion durable des ressources naturelles ».

Selon la ministre de l’Environnement et du développement durable, ce serait le volet opérationnel de la reforestation qui serait confié à la vice-ministre. Vahinala Baomiavotse Raharininra en a profité pour mettre un coup de pression sur Hortensia Antoinésie. « Ce que l’on attend de la vice-ministre, maintenant, est de multiplier les descentes sur terrain, jusque dans les districts les plus éloignés pour accélérer la reforestation du pays. Il n’y a plus d’excuse pour que cela ne se fasse pas ».