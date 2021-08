Boeny – Un comportement positif face à la Covid-19

La Plateforme C4D sensibilise ses membres avant de les envoyer sur le terrain. Objectif : persuader la population à lutter contre la pandémie avec les moyens à sa portée.

Les mesures sanitaires contre la Covid-19 ne doivent pas être négligées. Le variant Delta commence déjà à envahir dans les îles voisines et Mahajanga est une porte d’entrée du fait du trafic maritime dans le port. De plus, la ville est une destination pour de nombreux touristes. La santé pour tous, à tout moment, figure au 5e engagement présidentiel », rappelle le directeur de l’Information et de la protection civile (DIPC) de la Plateforme C4D de la région Boeny, le colonel Vohanson Mitovosoa.

C’était mercredi quand il a réuni les acteurs de la Plateforme au bloc administratif à Ampisikina. C’est-à-dire les membres des services techniques déconcentrés (STD) et des communautés territoriales décentralisées (CTD), ainsi que des organisations de la société civile. La raison d’être de la Plateforme est d’adopter un comportement favorable au sein de la communauté, en toute situation de développement ou d’urgence, pour le bien-être familial et d’assurer le suivi des enfants.

Tous les acteurs de la Plateforme vont descendre sur le terrain pour persuader la population que, face à la Covid-19, elle doit agir au bénéfice des familles, des générations à venir et de la communauté.

Vaccin préconisé

Les gestes barrières doivent être maintenus, notamment le port de masque, le lavage des mains avec du savon et le respect de la distanciation physique. L’injection de vaccin contre l a Covid – 1 9 se r a aussi préconisée aux habitants durant cette action. « La plateforme C4D souligne que la scolarisation des enfants et le retour à l’école ne peuvent que favoriser les enfants et les adolescents, à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022. Car de nombreux enfants ont abandonné l’école », fait remarquer le DIPC.

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a mis en place le C4D régional, la région Boeny dirige la Plateforme C4D et l’Unicef soutient financièrement ses activités.