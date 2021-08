Aurélie Faravavy – « J’espère battre mes propres records »

L’athlète non-voyante malgache se confie sur ses objectifs aux Jeux Paralympiques, à la veille de son départ pour Tokyo. Elle y disputera le 100 m et le 200 m.

Aurélie Faravavy s’envolera pour le Japon, ce samedi. Elle participera aux Jeux Paralympiques de Tokyo, qui débutent la semaine prochaine. L’athlète non-voyante est en compétition avec elle-même avant tout, d’après ses mots.

« Mes chronos de référence sont de 14,51 sec sur 100 m et 31,68 sec sur 200 m. J’espère battre ces deux records là-bas. Ce sera mon principal objectif. » Pour ce faire, elle a intensifié les entrainements ces dernières semaines. Afin de se trouver dans la meil­leure forme le jour J : « Six jours d’entrainement et un seul jour de repos. Avant, je m’exerçais à Ankatso. Récemment, j’étais au stade d’Alarobia. Aujourd’hui, je peux affirmer que je suis prête à 100 % . »

Les Jeux Paralympiques débutent ce mardi 24 août. Ils s’étaleront sur une dizaine de jours et se tiendront à huis clos. La compétition se conclura le dimanche 5 septembre. Concernant les épreuves d’athlétisme plus préci­sément, elles prendront place au Stade Olympique de Tokyo, aussi magnifique qu’intimidant par sa taille.

Aurélie Faravavy foulera la piste de cette enceinte en tant que néophyte. En effet, il s’agira de sa toute première apparition aux Jeux.

Défi immense

Auparavant, elle a déjà pris part à différents rendez-vous internationaux, dont le Grand Prix de Dubaï est le dernier en date (ndlr: février 2021). Mais cette fois ci, on parle d’un évènement d’une toute autre envergure. « J’y vais pour défendre les couleurs de mon pays. C’est un honneur et une fierté de représenter Madagascar. Je m’attends à un défi immense, à une rude bataille face à des adversaires plus expérimentées alors que pour moi, ce seront mes premiers Jeux », confie-t-elle.

Aurélie Faravavy peaufine les derniers détails de son départ actuellement. Elle bénéficie bien évidemment du soutien des dirigeants de la Madagascar Paralympic Committee. En début de semaine, elle a notamment effectué un test PCR. Et hier, elle a été reçue au ministère de la Jeunesse et des Sports à Ambohijatovo.