Alaotra Mangoro – Le circuit du riz décortiqué depuis la base

Le ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation s’est rendu dans l’Alaotra , hier. Il s’est informé du circuit du riz avec tous les acteurs concernés.

De la parole aux actes. Le ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy respecté au pied de la lettre ce que doit être le rôle d’un ministre comme l’a défini le président de la République, Andry Rajoelina lors de la présentation des membres du nouveau gouvernement. Un ministre ne doit pas rester dans son bureau mais doit être au contact de la population pour connaître ses problèmes et apporter des solutions. Quatre jours après sa nomination, Edgard Razafindravahy est déjà au contact de la population. Hier, il était à Amparafaravola et Ambatondrazaka, un des greniers à riz du pays.

Il a rencontré tous les acteurs de la filière riz . Dans la soirée il a organisé une rencontre avec les autorités de la région ainsi que les opérateurs économiques. Un large tour d’horizon sur la filière riz ainsi que la commercialisation des PPN a été fait au cours de cette rencontre où la démocratie a a été directe. « C’est la première fois dans les annales, qu’un ministre vient au contact des producteurs ou des opérateurs pour voir ensemble ce qu’il y a de mieux à faire pour tout le monde. » apprécie Rabevary , un producteur d’Amparafaravola. Une démarche révolutionnaire visiblement.

Produit vital

Ce jour, Edgard Razafindravahy continue son périple à Moramanga, une grande ville de l’Alaotra Mangoro prévue pour abriter une zone économique spéciale. Comme quoi il est sur tous les fronts. Pour le moment, le riz constitue une urgence étant donné que c’est un produit vital pour la population. Edgard Razafindravahy s’attelle à remettre de l’ordre dans ce secteur. Il s’agit de décortiquer l’ensemble de la chaîne de valeur depuis la base. Mais il n’est pas question de contraindre les producteurs à baisser le prix au départ ou de réduire les marges des commerçants. « Notre objectif est de préserver les intérêts des producteurs, sans pour autant entamer le pouvoir d’achat des consommateurs » tient à préciser le ministre Razafindravahy.

De ses échanges avec les riziculteurs d’Amparafaravola et d’Ambatondrazaka, Edgard Razafindravahy a pu constater que le prix du paddy tourne autour de 1200 ariary le kilo. Ainsi le prix du riz blanc ne devrait pas dépasser les 2000 ariary le kilo qui inclut les frais de transport, les frais de décorticage. Un prix qui reste indicatif pour le moment. La démarche devrait se poursuivre avec les acteurs d’autres endroits producteurs ainsi qu’avec les transporteurs, les grossistes, les détaillants et les consommateurs comme l’a suggéré le président de la République. L’objectif est de fixer un prix où tout le monde trouve son compte à l’issue de ces rencontres. Tout doit être fait dans les meilleurs délais pour aboutir à des résultats concrets pour améliorer la condition de vie de la population. Edgard Razafindravahy a montré sa détermination en empoignant le problème du riz à bras-le-corps dès sa prise de fonction. Il lui reste à continuer sur cette lancée.